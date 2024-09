Naj čustva ne bodo orožje

Čustva so mogočna in njihovo moč lahko uporabimo koristno ali smo z njimi v navzkrižju. Kako pod pritiski in bremeni vsakodnevnega življenja uporabimo čustva kot moč in brez naporov ter gladko drsimo skozi izzive? Odkriti moramo to gladkost; odkriti moramo nasprotje obrambe z napadom, pravijo psihologi. Nekateri temu pravijo predaja, drugi mir, spet tretji, da so v stanju notranje motivacije.

Sprejemanje dejstva, da čustva lahko izkusimo, je velik korak na tej poti. Pomaga nam, da spoznamo polarnost izbire, da lahko v trenutku izberemo: lahko pustimo čustvom, da tečejo, ali jih spreminjamo ali obtičimo v čustvu, znova in znova predelujemo ista čustva in ponavljamo stare vzorce. Čustva lahko doživljamo na prijeten način in se s posameznim ukvarjamo, ko pride. Lahko pa jih damo na stran in potlačimo, dokler nenapovedano ne privrejo na dan – se jim izogibamo, kadar koli je le mogoče. Čustvom lahko pustimo, da pritekajo nežno in mehko, ali jih uporabimo kot orožje. Od nas je odvisno, kaj izberemo.