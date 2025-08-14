DUHOVNA MODROST

Naj bo avra pretočna, je kot barometer, ki odseva naše notranje dogajanje

Avra se nenehno spreminja glede na naša čustva, umsko dejavnost in telesno zdravje.
Fotografija: Bodite odprti za sporočila, ki vam jih posreduje intuicija. FOTO: Centralitalliance/Getty Images
Bodite odprti za sporočila, ki vam jih posreduje intuicija. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

M. B. Z.
14.08.2025 ob 15:15
M. B. Z.
14.08.2025 ob 15:15

Ljudem, ki se začnejo ukvarjati z energijskimi tehnikami, se močno povečajo nadčutne zaznave. Pred tem morajo poskrbeti, da bo njihova avra pretočna, a ne dovzetna za toksične vplive iz okolja. Vedno je potrebna uglašenost s telesom, saj je to najboljši nadčutni barometer.

Bodite pozorni na svoje občutke in odprti za sporočila, ki vam jih posredujejo vodniki in intuicija. Poslušajte notranji glas. Zavedajte se sveta okoli sebe in iščite znake in znamenja. Poslušajte nezavedno skozi sanje, občutke in slutnje. Če prejmete sporočilo, a ne ukrepate, s tem kažete, da vam ni mar za to, da ste vodeni. Veliko ljudi naredi to napako, a tedaj se nadčutni vpogledi ter intuicija izklopijo. Zato se morate odzvati na sleherno sporočilo in slediti tudi najbolj bizarnim namigom, svetujejo guruji.

Naša avra komunicira z avro drugih ljudi. FOTO: Deosum/Getty Images
Naša avra komunicira z avro drugih ljudi. FOTO: Deosum/Getty Images

Človekovo energijsko polje, kompleksni sistem, je sestavljeno iz treh jasno razmejenih delov: avre, ki se širi okoli telesa, čaker in linije hara, ki nas povezuje z življenjskim namenom. Avra se nenehno spreminja glede na naša čustva, umsko dejavnost in telesno zdravje. Je kot barometer, ki odseva naše notranje dogajanje. Kot posnetek prikazuje, kako se počutimo v danem trenutku. Sestavljena je iz energije življenjske sile, ki jo nekatere duhovne tradicije imenujejo či ali prana. Ta del nas je čista energija. Avra sledi grobim obrisom snovnega telesa in je nekakšna energijska meja med nami in preostalim svetom. Pove nam, kdaj je kdo v našem prostoru, četudi se nas ne dotika. Bolj smo dovzetni in empatični, bolj okolje in komunikacija z drugimi vplivata na našo avro.

Naša avra komunicira z avro drugih ljudi

Naša avra komunicira z avro drugih ljudi, a tudi z energijskimi polji rastlin, živali in mineralov. Tuji občutki lahko preidejo na nas. Nekateri to čutijo, pri drugih je proces nezaveden, vpliva pa na vse ljudi. Vsak od nas vibrira na energijski frekvenci, ki je značilna samo zanj – to je naš energijski podpis, naša edinstvena vibracija, plast avre, najbližje telesu. Energijske podpise drugih nenehno odbiramo, največkrat nezavedno. Naša energija privlači in odbija druge po načelu resonance. Ko telo vibrira v harmoniji z drugim, se vibracija okrepi, v nasprotnem primeru se zniža.

Tudi kristali imajo lastno frekvenco. Če ga položimo na čakro, bo spremenila svojo vibracijo in začela na enaki harmonični ravni usklajeno vibrirati z njim. Nekaj s šibkejšo vibracijo namreč vedno preide v resonanco z nečim, kar ima močnejšo vibracijo. Ko nam je nekdo antipatičen, preverimo njegovo energijsko polje in začutimo, da se ne ujema z našim. Po drugi strani se dobro počutimo v družbi podobnih ljudi, saj nam zvišujejo frekvenco. Da ohranimo svojo vibracijo v toksičnem okolju, se je treba močno zavestno potruditi. Močnejša ko je avra druge osebe, bolj bo – ne glede na to, ali je negativna ali pozitivna – vplivala na nas.

