Načrtovanje naslednjega življenja

Kaj se zgodi z nami, ko umremo? Guruji pravijo, da po smrti ostanemo v duhovnem svetu tako dolgo, da si opomoremo od preteklega življenja in predelamo v njem pridobljene lekcije. A po določenem času nas vodniki nežno spodbudijo, da je čas, da se ponovno rodimo. Ko pride do tega, se začne proces izbire naslednjega življenja in telesa, pri čemer skupaj določimo, katere teme si želimo preigrati. Ko določimo rdečo nit naslednje inkarnacije, sklenemo pogodbe s svojo dušno skupino in drugimi dušami, s kateri smo povezani. Skupaj namreč ustvarimo nove situacije in okoliščine, v katerih lahko razdelamo karmo.

V vsakem življenju igramo sami glavno vlogo, drugi pa stranske, hkrati tudi sami nastopamo v njihovih življenjih. Preden se utelesimo, zato z vpletenimi pregledamo bodoče scenarije. Namen tega je, da kljub pozabljanju ob rojstvu v podzavest vsadimo vedenje o zadevah, ki naj bi se nam nujno zgodile, da bi prepoznali svoje soigralce na Zemlji. Da ne bi zamudili izkušnje, so srečanja z njimi podprta s sinhronostjo in drugimi naključji. Nato se srečamo s skupino starešin, višjih vodnikov, ki skrbijo za organizacijo v duhovnem svetu, da preverijo, ali razumemo, katere cilje želimo izpolniti, da sprejmemo svoje dolžnosti in odgovornost. Na tem mestu lahko izrazimo zadnje pomisleke in si premislimo, če se nam kaj ne zdi prav.

Nato se poslovimo od duhovnega sveta in naša zavest se preusmeri v maternico, po tunelu, podobnem tistem po smrti, se povežemo s telesom nerojenega otroka. Zlijemo se z njim, a prvih nekaj mesecev lahko še prihajamo in odhajamo iz njega. Po tem pa se spletejo vezi, ki nas dokončno zvežejo z njim.