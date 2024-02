Na zdravljenje vplivajo pričakovanja

Razlog za učinek placeba se skriva v vplivu možganov na telo prek različnih telesnih mehanizmov – npr. uravnavanja hormonov in občutka bolečine, pravi Joe Dispenza, kiropraktik, ki se je po hudi nesreči pozdravil sam z močjo volje. Z magnetno resonanco so ob placebu dokazali večjo možgansko aktivnost na predelu možganov, odgovornem za sproščanje endorfinov proti bolečinam.

Zdi se, da bolnik s tem, ko se odpre možnosti ozdravljenja, odpira pot svoji notranji lekarni ter izredni sposobnosti samozdravljenja. Za učinek so v veliki meri odgovorna naša pričakovanja, prepričanja in miselni vzorci, pravi Dispenza, torej da je bolnik prepričan, da bo jemanje zdravila odpravilo bolečino ali pozdravilo bolezen. Vsako prepričanje pa okrepijo prehodne ponavljajoče se življenjske izkušnje. Toda, pozor – na zdravljenje lahko vplivajo tudi negativna prepričanja, opozarja. Interakcija med zdravnikom in bolnikom, način, kako se ta pogovarja z bolnikom, kako ga sprejema in obravnava, imajo lahko velik vpliv na uspeh zdravljenja ali zdravil. Vklopi se lahko tudi negativno pričakovanje ali izkušnje, kar ima prav tako posledice.

Pojavi se placebovo nasprotje – nocebo, pri katerem strah pred neželenimi učinki zdravila ali odklonilen odnos bolnika do terapije okrepi neželene posledice in poslabša stanje. Bolnik, ki ne verjame v učinkovitost terapije, lahko tako občuti poslabšanje simptomov.