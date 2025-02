Na štiri datume se rojevajo ljudje s posebnim darom

Števila v datumu rojstva na različne načine vplivajo na življenje posameznikov. Kako, proučuje numerologija, ki trdi, da ima Sonce velik vpliv na osebe, rojene na štiri dneve v mesecu.

In sicer na tiste, ki so na svet prijokali 1., 10., 19. ali 28.

To so izjemno družabni posamezniki, ki na različne načine izstopajo iz množice. Izžarevajo posebno notranjo moč. Že kot otroci so zelo radovedni in pogosto zastavljajo vprašanja, na katera starši včasih ne najdejo odgovorov.

Kot odrasli imajo odličen smisel za humor in oddajajo izjemno pozitivno energijo.

FOTO: Shutterstock

So samozavestni, cenijo sebe in se ne bojijo izzivov. Najbolj uživajo v težkih in zapletenih nalogah, ki drugim predstavljajo pretrd oreh.

Ob reševanju in rešitvi teh se počutijo kot pravi junaki. Praviloma so zelo uspešni v poslu, saj imajo vedno odlične in napredne ideje, ki jih z veseljem uresničujejo.

Ne bojijo se izpostaviti svojih sposobnosti in moči ter v življenju vedno dosežejo tisto, kar so si zadali, ne glede na težave, ki jim stojijo na poti do cilja.

Imajo pa eno pomanjkljivost, ki jim lahko povzroča težave.

FOTO: Depositphotos

So namreč lahko veliki egoisti. Težko sprejemajo in priznavajo svoje napake ter pogosto mislijo, da imajo samo oni prav. V ljubezni so zvesti, vendar spoštujejo sebe in nikoli ne znižujejo svojih standardov. Kadar so užaljeni, so hladni in ravnodušni.

To so močni ljudje, v karieri so večinoma na vodilnih položajih. Ko (če) se enkrat naučijo obvladovati svoj veliki ego, še lažje stopajo skozi življenje, piše Sensa.rs.