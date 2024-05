Na kaj opozarjata lunina vozla

Prva hiša predstavlja osebnost, vedênje, samozavest, samostojnost, občutljivost, fizično telo, druga denar, zaslužek, imetje, vire, porabljanje, vrednote, prioritete. Tretja hiša je povezana s komunikacijo, transportom, razumom, idejami, publikacijami, sorojenci, sosedi, četrta z družino, domom, koreninami, dediščino, starši, zasebnim življenjem, nepremičninami, peta z otroki, ustvarjalnostjo, zaljubljenostjo, špekulacijami, konjički, športom.

V šesti hiši najdemo vse, povezano z zdravjem, higieno, delom, služenjem, hišnimi ljubljenčki, zaposlenimi, sodelavci, v sedmi partnerstvo, zakonski stan, druge ljudi, konkurenco, poklicne svetovalce. Osma hiša govori o skupnih financah, podpori, dobitkih ali izgubah zaradi drugih, okultnem, smrti, deveta o izobrazbi, veroizpovedi, filozofiji, duhovnosti, potovanjih, založništvu. V deseti hiši se kažejo poklic, priznanja, ambicije, javno življenje, organizacija, oblast, v enajsti prijatelji, skupine, družabni krog, humanitarne dejavnosti, upanje, želje ter v dvanajsti dobrodelnost, sočutje, osama, ustanove za rehabilitacijo, zakulisne dejavnosti.

S seboj prinesemo talente in izzive. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia/Getty Images

Poglejte, v kateri hiši je vladar Južnega vozla, in razmislite, ali doživljate v povezavi s to hišo kake izgube ali se v njej kažejo vaši prirojeni talenti. Nato poiščite hišo, v kateri je vladar vašega Severnega vozla, in preverite, ali s pridom izkoriščate njene možnosti ter bogatite kapital talentov, povezanih z njo.

Če je vladar

Občasno sta oba vladarja vozlov v isti hiši. Tak človek je zatopljen v zadeve in dejavnosti, povezane s to hišo. V njej ima prirojene darove in karmične dolgove, tam mora dajati, vendar so mu prav tu dane tudi možnosti za rast, saj si razširja izkušnje na področju te hiše. Ta položaj bi lahko opisali kot 'zmagam-zmagaš', čeprav ima človek včasih občutek, da mu nekatera vrata ostajajo zaprta. Rad bi se širil kam drugam, vendar intuitivno čuti, da bi si škodoval, če bi se preveč posvečal drugim stvarem ali prenehal delovati na prvotnem področju.

Če je vladar Severnega ali Južnega vozla v znamenju nasprotnega vozla, govorimo o vzajemni recepciji. Preteklost in prihodnost sta tako povezani, da bo morala oseba seči po spoznanjih iz preteklosti, če bo želela razumeti, kam naj gre. Zavedanje preteklosti ji bo olajšalo, da bo prišla do ravno prave mere nekdanjih izkušenj, ki ga potrebuje. Če se planet pridruži Južnemu vozlu, bo treba nekaj iz preteklosti spremeniti.

Najteže je, ko padeta vozla v hiši, ki sta v popolnem nasprotju s pomenom njunih znamenj. Tako je na primer pri Severnem vozlu v kozorogu v četrti hiši, ko mora biti človek hkrati mati in oče, zaščitnik in avtoriteta, čustveno odmaknjen in občutljiv, zaradi česar je izjemno naporno doseči harmonijo doma ali uspeti v karieri. V takih primerih je nujno doseči in ohranjati ravnotežje med zadevami teh hiš in znamenj. Tak človek ne more preveč obremeniti enega konca in zanemariti drugega, vsaj za dolgo ne. Ves čas mora uravnavati ritem te gugalnice.