Moški, rojeni v tem astrološkem znaku, so najboljši možje

Od vseh astroloških znakov v zodiaku ima Bik najboljše lastnosti, ki naredijo popolnega moža. Zanj sta zakon in družina na prvem mestu. Trdno stoji na tleh, ne živi v oblakih in ne obljublja tistega, za kar ni 100-odstotno prepričan, da bo lahko izpolnil. Je zvest, nežen in dober. Je zelo čuten in bo naredil vse, da bo njegova partnerka uživala – pravzaprav je to njegova prva prioriteta. Je odličen ljubimec, poln strasti in pri ljubljenju se mu nikamor ne mudi - rad, da gre vse počasi in čustveno.

Moški, rojen v omenjenem znamenju je zelo vztrajen in ko si bo nekaj zaželel - bo to tudi imel ali pa se bo vsaj potrudil, da bo to dobil. Kariera, delo in zaslužek mu niso na prvem mestu, čeprav si želi biti uspešen in preživljati družino. Želi uživati ​​življenje, uživati s svojo družino, hoče imeti dom ... Je zelo potrpežljiv, premišljen, stabilen in zanesljiv prijatelj.

Ni zapravljiv in ne prenaša ljudi, ki ga želijo izkoristiti. Ko se enkrat poroči, se Bik ne loči tako zlahka – potrudil se bo, da ta zakon uspe.