Moški, rojeni v teh astroloških znamenjih, so najhujši možje

Nekateri moški, ki na prvi pogled delujejo kot idealni partnerji, se lahko sčasoma izkažejo kot vir razočaranja, čustvene bolečine, celo življenjskega stresa. Po mnenju astrologov je pri izbiri partnerja treba še posebej paziti na moške, rojene v treh astroloških znamenjih.

Če partnerja izbirate po horoskopskem znamenju, morate vedeti, da so po mnenju astrologov nekateri precej bolj zapleteni in zahtevni za skupno življenje. Med njimi prednjačijo raki, škorpijoni in strelci, poroča portal Žena.

Rak

Raki so pogosto čustveno navezani na dom in družino, a za njihovo nežno zunanjostjo se lahko skrivata dve zelo različni plati: ena je pretirano občutljiva, kritična in hitro zapade v monotonijo, druga pa je pasivna, lena in sebična.

Nekateri raki v zakon vstopajo bolj iz preračunljivosti kot iz ljubezni – iščejo stabilnost, status ali materialne koristi. Tudi ko imajo radi svojo družino, redko kdaj zares občutijo zadovoljstvo – vedno jih nekaj moti.

Njihova lojalnost partnerki traja le, dokler so njihove potrebe v celoti zadovoljene.

Škorpijon

Ko gre za moškega škorpijona, velja pravilo: ali mu brezpogojno sledite – ali pa se pripravite na boj.

Ti moški težko prenašajo močne in neodvisne ženske, saj želijo dominirati – tako doma kot v razmerju. Kljub temu pa se za njihovo avtoritativno držo skriva globoka zvestoba in pripravljenost, da za družino naredijo vse.

Uspešen zakon s škorpijonom je mogoč, a zahteva potrpežljivost, taktičnost in pripravljenost, da mu ustrežete – čustveno in telesno. V zameno boste imeli partnerja, ki je zvest, a tudi izjemno kritičen – opazil bo tudi vaše najmanjše pomanjkljivosti.

Strelec

Moški, rojeni v znamenju strelca, so večni raziskovalci in zaljubljenci v svet okoli sebe. Njihov nemirni duh jih pogosto odnaša daleč stran od domače rutine.

Niso težavni za skupno življenje, vendar težko prenašajo omejitve. Potrebujejo partnerko, ki bo sledila njihovemu tempu, bila odprta za nova doživetja in jih nikoli ne bo skušala ujeti v dolgočasno vsakdanjost. Če jim postane dolgčas – se umaknejo.

Zato vas ob strelcu čaka zakon, poln izzivov, avantur in nenehne potrebe po osebni rasti in prilagajanju.