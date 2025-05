Moški, rojeni v teh astroloških znakih, so brez dvoma najboljši ljubimci

Astrologija pravi, da trije astrološki znaki upravičeno nosijo lento najboljšega ljubimca in to iz več razlogov.

Ključno vlogo pri tem igrajo njihova čutnost, pripravljenost prisluhniti potrebam druge strani in pogum za raziskovanje ter eksperimentiranje.

Bik

Vlada mu Venera, planet ljubezni, zato astrologi trdijo, da so rojeni v tem znamenju brez dvoma najboljši ljubimci.

Bik je izjemno čuten in nežen znak, ki zna ceniti vsak skupni trenutek. Poleg tega je velikodušen in rad razvaja svojega partnerja.

Obožuje predigro in prisega na klasične položaje ter med intimnim aktom ohranja očesni stik. Seks doživlja kot način izražanja čustev.

Najbolje se ujema s tehtnicami, škorpijoni, strelci in drugimi biki.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tudi temu znamenju vlada Venera, zato so tehtnice prefinjeni in elegantni ljubimci. Njihovo poslanstvo je zadovoljiti drugo stran. Tako kot biki so tudi tehtnice velikodušne, zato ob njih pozabite na občutek zapostavljenosti.

Ob ljubimcu v znamenju tehtnice se je lahko sprostiti, raziskovati svojo spolnost in uresničevati fantazije.

Najboljši partnerji za tehtnice so biki, levi, škorpijoni in druge tehtnice.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji magnetni privlačnosti, le redki se jim lahko res uprejo. So popolnoma predani strastem in radi eksperimentirajo, zato z njimi nikoli ni dolgčas.

Škorpijoni ne poznajo polovičarstva in v spalnici dajejo vse od sebe. S tistim, ki jim dela družbo, želijo vzpostaviti globoko in intenzivno povezavo.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Presenetljivo pa je, da jih včasih pesti pomanjkanje samozavesti, zato prvi korak pogosto prepustijo drugi strani.

Najbolje se ujemajo z biki, ribami, raki, tehtnicami in drugimi škorpijoni, piše my.astrofame.com.