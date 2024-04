Kaj prinaša močan vpliv izpostavljenih planetov?

V kartah izpostavljeni planeti barvajo našo zunanjost in karakter. To so kotni planeti (ki so blizu ascendenta, descendenta, vrha 4. in 10. hiše). Pomembna sta planet, ki je s konjunkcijo ali ozkim aplikativnim aspektom povezan z vsaj enim od osebnih planetov - vladarjem ascendenta, Luno in Soncem, in planet, ki vlada več kot trem drugim planetom v karti.

Venera kot izpostavljen planet naredi ljudi urejene, simpatične, lepe. Vsak njihov gib je lep, vse, kar oblečejo, barvno in stilsko usklajeno. Veliko časa in denarja namenijo svojemu videzu. Slaba stran so pasivnost, uživaštvo, lenoba. Pretirano iskanje veselja v čutnih užitkih.

Izpostavljen Mars prinaša odločnost, samostojnost, ostrino, borbenost, športnost, delavnost. Ti ljudje najtežje prenesejo bolezen, ker ne znajo biti pri miru. Samo da se gibajo, delajo, se za nekaj borijo. Njihova telesa so žilava in mišičasta, poudarjena sta nos in brada. Najslabše lastnosti so nepotrpežljivost, jeza, napetost, nemoč počakati, da se stvari sestavijo. So vročekrvni, a tudi najbolj direktni in iskreni.

Jupiter barva optimiste in entuziaste. Navdih jih vodi, da dajo vse od sebe, se ne zadovoljijo s povprečnimi stvarmi, hočejo več materialno, intelektualno, duhovno. Zaradi njihovega optimizma jim radi sledimo, saj nas navdušijo. Potrebujejo potovanja, da se življenje dogaja. Nič ni hujšega, kot da ostajajo predolgo na istem mestu, potrebujejo razvoj. So velike osebnosti, a znajo pretiravati, kar jih naredi grabežljive, prevzetne, snobovske ali debele.

Planet, ki je v karti izpostavljen, ima posebno veljavo. FOTO: Silver Place/Getty Images

Poudarjen Saturn imajo ljudje, ki delujejo zategnjeni, preresni, kot da jim je kdo vzel občutek za humor, da ne vedo, kaj je užitek. Vedo pa, kaj so delo, odgovornosti, kaj je prav in kaj ne. Pogosto so zelo suhi, a z lepimi potezami obraza, ozkimi ustnicami. So najbolj odgovorni, vedno bodo naredili, kar je prav, dokončali obveznosti. So pošteni in trdni, vztrajni, trpežni, načrtni.

Poudarjen Uran dela ljudi nenavadne, posebne, drugačne, bistre, logične. Po navadi so suhi, z razmršeno frizuro. Zanje je najpomembnejša svoboda in da je življenje vznemirljivo, da je vedno mogoče nekaj novega spoznati, razumeti, odkriti.

Poudarjen Neptun ustvarja angelske ljudi, nežne, tankočutne, s posebnim žarom. Včasih dobimo potrebo, da jih zaščitimo. Kot bi bili prenežni za materialni svet. So zelo ustvarjalni, tankočutni, dušni, imajo poseben talent, s katerim očarajo ljudi. Vendar so zelo občutljivi, pogosto nezanesljivi, močno podvrženi odvisnostim ter pogosto žrtve.

Poudarjen Pluton nakazuje močne in karizmatične like temnih potez, poudarjenih obrvi, z več materinih znamenj. Delujejo strastno, intenzivno. Njihova notranja moč je neizmerna, prenesejo skoraj vse, a so tudi precej živalski in kruti. Ne poznajo srednje poti, so izredno požrtvovalni, drugič hladni kot led. Poganja jih dober stik z instinkti, zaznavajo druge, jih vidijo v dušo. Tak človek lahko veliko doseže, a je vse življenje divja bitka.