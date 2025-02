Mlaj v ribah: nove priložnosti za tri astrološke znake

Zadnji dan drugega meseca leta nastopa mlaj v znaku rib. Ribe so astrološko znamenje, ki na prvo mesto postavlja čustva, zato se bodo lahko pojavljali občutki raztresenosti in preobčutljivosti. Ključnega pomena bo soočanje z vsemi občutki, kar nam lahko prinese nepričakovana in dragocena spoznanja.

Med tem položajem lune bo imel pomemben vpliv planet Jupiter, simbol obilja in rasti, ki omogoča, da lažje opazimo in dojemamo zakulisje dogodkov in dejanj.

To pomeni, da bi lahko dobili odgovore na vprašanja, ki so nas mučila v preteklosti ali celo odkrili skrivnosti, ki lahko spremenijo naše življenje.

Čeprav bo ta energija vseprisotna, astrologi menijo, da bo mlaj v ribah najbolj vplival na tri astrološke znake, katerim obljublja dragocene življenjske spremembe in boljše vsakodnevno življenje.

FOTO: Pavel Byrkin/Gettyimages

Dvojček

Kot znamenje, ki pogosto išče odgovore in rado raziskuje skrite pomene, bi rojeni v znamenju dvojčkov lahko doživeli velike preobrate, predvsem na področju komunikacije, odnosov in osebnih pogledov ter prepričanj.

Jupiter jim omogoča jasnejši pogled na življenje in jim pomaga najti odgovore na pomembne življenjske dileme.

Strelec

Strelcu vlada prav planet Jupiter, zato bo kozmični vpliv na rojene v tem znaku še kako opazen.

Pričakujejo lahko pomembne spremembe v svojem notranjem svetu, pa tudi v življenjskih okoliščinah.

Za strelce je to idealen čas za postavljanje novih ciljev in odkrivanje globljih duhovnih spoznanj.

FOTO: Dean Drobot/Shutterstock

Riba

Ker mlaj nastopa v tem znaku, ga bodo ribe občutile najbolj intenzivno. Ponuja jim priložnost za nove začetke, za jasen pogled vase in za celjenje čustvenih ran.

Hkrati jim planet Jupiter zagotavlja priložnosti za pomembna odkritja in jim omogoča veliko možnosti za rast na vseh področjih, obljublja, Sensa.hr.