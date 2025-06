Mlaj v raku prebuja čustva: tako bo vplival na vaše znamenje

Mlaj bo ta mesec 25. junija nastopil v znamenju raka, le nekaj dni po poletnem sončevem obratu, ki označuje nastop najbolj vročega letnega časa.

Z njim bodo v ospredje stopili vidiki, povezani z rakom: dom, čustvena varnost, predniki in družina, kar zagotavlja priložnost za razmislek o preteklosti in za oblikovanje velikih ciljev za prihodnost.

»Brez stabilnosti pod nogami ne moremo doseči zvezd,« je za People povedal astrolog Kyle Thomas in dodal: »Okrepljena bodo čustva in intuicija, zato poslušajte, kaj govorita srce in duša.«

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages

Tokratni mlaj bo v konjunkciji z Jupitrom, kar ga uvršča med letošnje najsrečnejše lunine mene ter obljublja srečo in možnost uresničitve osebnih ali poklicnih sanj.

Zaradi vpliva Jupitra in Neptuna sicer lahko prinese tudi nekaj izzivov, zmede, utrujenosti in nerealnih pričakovanj, zato Thomas svetuje:

»Načrtujte previdno, ohranite upanje in srečo, a ostani prizemljeni.«

Kaj pa prinaša vsakemu od astroloških znakov?

Oven

Dom je tam, kjer je srce. Pričakujte veliko novosti v zvezi z domom in družino. Morda se boste selili, prenavljali stanovanje ali boste dobili novega sostanovalca.

Čas je, da se tesneje povežete z družinskimi člani in tako ustvarite pogoje za sproščeno ter družabno poletje.

Bik

Razširite obzorja. Ta lunina mena prinaša nove ideje in odlične priložnosti za miselne projekte: od pisanja, govornih nastopov do prenove spletne podobe.

Lahko se nadejate tudi do novih pogodb.

FOTO: Ross Helen/Gettyimages

Dvojček

V ospredju bo denar. Mlaj vam prinaša spremembe v financah: nova zaposlitev, zvišanje plače, nova poslovna pot ali donosni posli.

Premislite, kako povečati blaginjo, domala vsi načrti bodo uresničljivi.

Rak

Raki, to je vaša mlada luna, ki vam ponuja idealne priložnosti za nov začetek: osebni preporod, samouresničitev ali doseganje dolgoročnega cilja.

Prevzemite pobudo.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

Lev

Upočasnite ritem! Vaša intuicija bo močna, zato poslušajte notranji glas. Čas je za regeneracijo in skrb za duševno zdravje.

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

Devica

Za vas nastopa praznična sezona. Dogodki, druženja, širjenje družabnega kroga, obeta se vse to. Tako kot tudi pomembna priložnost za dosego ciljev.

Tehtnica

Pred vami je karierni preboj. Morda v obliki napredovanja, priznanja ali nove službe. Če ste nezadovoljni s trenutnim delom, poiščite novo priložnost.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Čas je za širjenje obzorij, torej za potovanja, študij, duhovnost ali sodelovanje z mediji.

Pred vami bo veliko priložnosti, ki jih boste lahko izkoristili, če boste le pripravljeni izstopiti iz cone udobja.

Strelec

Obeta se vam pogled v globino odnosov. Lahko pride do poglobitve zveze ali, če sta s partnerjem na različnih bregovih, zaključka razmerja.

Prav tako so možne spremembe v naložbah. Bodite premišljeni.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Poudarek bo na partnerstvih, tako ljubezenskih kot poslovnih. Lahko pride do zaroke, selitve k partnerju ali druge pomembne osebne oziroma poslovne odločitve.

Če ste samski, dajte priložnost novi zvezi.

Vodnar

Urnik bo natrpan. Obeta se vam več projektov, strank ali obveznosti, a vse to se lahko izkaže za zelo koristno.

V obilici nalog ne pozabite na duševno in telesno zdravje.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Ribi

Čas je za romantiko in veselje! Obdobje okoli mlaja v raku bo najboljši del leta za iskrice v ljubezni ali ustvarjalni zagon.

Če imate (ali želite imeti) otroke, bodo ti v ospredju.