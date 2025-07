Mlaj v levu: močan vpliv na tri znamenja, nekdo bo občutil notranjo krizo

Pluton, gospodar podzemlja in planet preobrazbe, je v julijskem mlaju zelo aktiven, kar nakazuje na možnost sprememb ali notranjih premikov.

To je čas, da si olajšamo življenje in se spomnimo, kdo v resnici smo tedaj, ko prenehamo poskušati biti vse, kar od nas pričakujejo drugi, piše Forever Conscious.

Levova energija govori o srcu, pogumu in pristnosti. V tem znamenju ni nič majhnega, vendar pa je nasprotno od drame in veličine, ki ju običajno povezujemo z njim, njegova pomembna značilnost pravzaprav preprostost.

FOTO: Alessandro D'anchini/Shutterstock

Tokratni mlaj torej vse vabi k vrnitvi k tistemu, kar je resnično in bistveno ter opominja, da bolj, kot se podrejamo svojim ali družbenim pričakovanjem, manj smo svobodni in bolj se oddaljujemo od svojega notranjega jedra.

Pluton in Erida: pritisk pod površjem

Čeprav mlaj v levu vabi k poenostavitvi, planet Pluton in boginja Erida v ozadju ustvarjata intenzivno ozračje.

Pluton, vladar podzemlja, je trenutno v vodnarju in tvori močno nasprotje z mlajem. To lahko sproži čustveni pritisk, notranje konflikte in občutek, da je na ramenih preveliko breme.

Lahko pride do bojev za moč, v nas samih ali v odnosih. Morda bomo prisiljeni pogledati, kako postavljamo meje ali kako izražamo svojo moč.

Erida, grška boginja sporov, razdora in sovraštva, dodatno povečuje napetost. Znana je po tem, da na površje prinaša tisto, kar smo dolgo potiskali ali ignorirali. Njena energija deluje kot kozmični motilec.

Posledično bo pogosto občutiti razdražljivost, nestrpnost ali uporništvo, še posebej, kadar se bo nekomu dozdevalo, da ni slišan ali mu je bila odvzeta moč.

FOTO: Shutterstock

Pomembna sporočila za tri astrološke znake

Mlaji so astrološki dogodki, ki močno vplivajo na naše vsakodnevno življenje, med tokratnim bodo tri astrološka znamenja prejela posebej pomembna sporočila.

Bik

Julijski mlaj osvetljuje vašo notranjo varnost, družino in temelje. Morda imate občutek, da razpeti med stabilnostjo in spremembo.

Ključ je v poenostavitvi: ni vam treba biti vse za vsakogar.

Lev

Mlaj v vašem znamenju prinaša priložnost za nov začetek. Čas je, da se uskladite sami s seboj in ne z drugimi.

Vrnite se k preprostosti in si dovolite biti to, kar ste, brez potrebe po dokazovanju.

FOTO: Shutterstock

Vodnar

Pluton v vašem znamenju, v opoziciji z mlajem, odpira globoke notranje procese. Možne bodo krize identitete ali konflikti z avtoritetami.

Krotite potrebo po nadzoru, prava moč prihaja od znotraj, ne od zunaj, svetuje Sensa.hr.