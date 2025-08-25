SUPERTITL

Mistični pravokotnik v karti, osnovni problem je vezan na odnose, največkrat tudi s starši

Človek čuti, da mu je partner tuj, drugačen, lahko je skrit, lažniv.
Fotografija: V odnosih je treba preseči nasprotja. FOTO: Littlebee80/Getty Images
V odnosih je treba preseči nasprotja. FOTO: Littlebee80/Getty Images

Joy Lotos
25.08.2025 ob 21:15
Joy Lotos
25.08.2025 ob 21:15

V tej aspektni konfiguraciji so povezani štirje planeti, in sicer tako, da je vsak z enim od drugih povezan s sekstilom, opozicijo, trigonom. Ljudje s to konfiguracijo so obrnjeni vase in zelo zaprti.

Podoben je velikemu križu, le da ima več možnosti stvari obrniti po svoje, drugače. Ker sta v njem dve opoziciji, je temeljna težava vezana na odnose, najverjetneje na odnose s starši, partnerjem, lahko tudi na druge. Človek čuti, da je na drugi strani nekaj, kar mu je tuje, drugačno, kar je zaradi neptunovske narave lahko tudi skrito, lažnivo, prevara – in je zaradi tega ranjen.

Ker se opozicija rahlja, je pomembno, da ne daje pozornosti temu, kar se kaže kot lažnivo, nasprotno, torej na slabosti človeka, ki je nasproti, temveč obratno, na tisto, kar je skupno, kar povezuje, kar opozicijo rahlja. Ker delujemo najpogosteje tako, da se na neresnico in prevaro odzovemo direktno, stvari poslabšujemo, ne rešujemo. Torej nam je dana možnost preiti neko nasprotje, a ne tako, da se neposredno soočimo s človekom, ampak da kljub zavesti o njegovih napakah in ranah, ki nam jih je naredil, obrnemo odnos s pozornostjo na skupne stvari v nekaj koristnega.

Planeti, ki so del mističnega pravokotnika

Pomembno je, kateri planeti so vpeti v skupek, več je nezavednih planetov (Mars, Saturn in Pluton), težje bo obrniti napetosti v pozitiven odnos. Ob bolj zavestnih planetih (Sonce, Merkur in Jupiter) bo to lažje.

Neptun je povezan tudi s skrivnostmi, človek je pogosto zelo zaprt in skrivnosten. Določenih delov sebe ne kaže. Včasih se na tak mistični kvadrat, ki deluje kot zaprto pismo, ki shranjuje neko skrivnost, veže še lotos. Planet na vrhu lotosa je tisti, s katerim sta dva planeta, ki sta med seboj v trigonu, v sekstilu. Ta planet je možnost, da se pismo odpre in se energija konstruktivno uporabi.

Planeti, ki so del mističnega pravokotnika, so kot varuhi skrivnosti, ograda, ki ne pusti k sebi. Trši (moški in nezavedni) so planeti te ograde, teže je najti način, da se človek odpre drugim in ustvari pristne, zaupanja polne stike.

