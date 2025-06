Mir se začne pri posamezniku: »V resnici nimamo nobenega namena ustaviti vojne«

V času, ko se na vse večjem delu sveta začenjajo nove vojne, Sadhguru izpostavlja, naj se zavedamo, da če delamo bombe, bodo nekoč nekje uporabljene – vprašanje je le, kje in na kom. Ko vidimo bombe v filmu, uživamo, ko počijo zares, smo šokirani.

»Razmisliti moramo, ali bomo žalovali šele po katastrofi ali bomo spremenili situacijo – to je vsa izbira, ki jo imamo. Vojne so neizogibne, ker so ekonomije zgrajene na njih. Kako zahodna industrija ne bi uporabila pušk in nabojev, če jih izdeluje in prodaja, čeprav, ko se borimo v vojni, želimo, da nekdo umre. Ali bomo zahtevali, da se zapre 62 podjetij, ki izdelujejo naboje?« poziva in doda, da je vse, kar moramo narediti, odstraniti naboje s sveta, kajti če ne moremo spremeniti človeka, mu lahko vsaj odvzamemo zobe.

»V resnici nimamo nobenega namena ustaviti vojne, bodimo jasni o tem,« je brutalno iskren.

»Ko se zgodi nam ali blizu nas, bomo jokali, ko se drugje, je to samo drama. Stopiti moramo torej iz nehumanega odnosa do vojne, ubijanja in trpljenja drugih, ker se je največ zlobnih stvari ne zgodi zaradi slabih namenov, ampak apatičnosti, ker spimo. Spanje ni zločin, a če prespiš življenje, je to katastrofa. In kako se prebudimo? Najprej v našem svetu ne sme biti jeze in sovraštva. Koliko si vas lahko položi roko na srce in reče, da je vaš um miren, kajti če ni in ga ne morete umiriti, je svetovni mir pod vprašanjem? Kar vidite v svetu, je manifestacija človeškega uma. Ne moremo umiriti uma vseh, lahko pa vsak svojega. In če mi sami ne bomo rešili odnosa do drugega, ne bo nikoli svetovnega miru.«