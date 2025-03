Mir ob Merkurjevi retrogradnosti: ne razmišljajte negativno, ostanite v ravnovesju

V času, ko se Merkur giblje navidezno zadenjsko, je ključno, da ostajamo v ravnovesju. Zavestno predihajte zaplete, ki jih prinaša, umirite se z meditacijo in bodite popolnoma mirni. Počistite omare, zavrzite stare reči, zaključite projekte, s katerimi ste odlašali. Če to počnete osredotočeno in sledite toku, ste ves čas v meditativnem procesu.

Sprostite težke misli. Vsak dan meditirajte, da si spraznite glavo in očistite svoje energijsko polje. Afirmacije pomagajo sprostiti čustva in se umiriti. Začnite dan z njimi, da okrepite um. Lahko si rečete: »Ostajam v svojem centru, pomirjam se kljub kaosu. Imam moč, da se soočim z vsem, kar se mi dogaja.«

Če najdete popolno mantro, jo ponavljajte, da vibrira v vašem telesu. Ključno je, da je grlena čakra pretočna in se zavedate, kaj v tem času govorite. Dvakrat premislite, preden pošljete e-pošto, rezervirate kar koli, kupite vstopnice. Prizemljujte se in se zavedajte, da je ključno, da ostanete tukaj in zdaj ter čim bolj pozitivni. Če mislite, da je retrogradni Merkur slab, boste negativno razmišljali in sprožili zakon privlačnosti v to smer. Če pa boste ohranjali um v zavestnem stanju, miren in tih, boste prešli to obdobje kot guru.