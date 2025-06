Mir med človekom in naravo prinaša zdravje

Indijanski staroselci iz Severne Amerike bolezni razumejo povsem drugače kot v zahodnem svetu, in sicer nanje gledajo kot na posledico človekovega motenega odnosa do narave in okolja, zato je cilj njihovega tradicionalnega zdravljenja obnoviti izgubljeno harmonijo med njima - pogosto s šamanskimi obredi ali posebno zeliščno medicino. Eden izmed njihovih ritualov, ki ga priporočajo in ga lahko izvajate tudi sami, je dihanje z drevesom.

Izvedete ga tako, da v gozdu najdete kotiček, na katerem vas ne bo nihče motil, ter sedete na štor ali korenine velikega drevesa, najbolje jelke. Globoko vdihnite in izdihnite. Ko vdihavate, steče moč drevesa v vas, okužba pa se dobesedno izdiha iz telesa. Pomagate si lahko tudi z imunsko terapijo. Zvrhano žlico ehinaceje (ameriškega slamnika) prelijte s 150 ml vode. Po 10 minutah odlijte. Štiri tedne pijte tri skodelice na dan, svetujejo.