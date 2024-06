Meseca julija usodni datumi: kateri so in kaj prinašajo

Izkoristite poletje, jesen bo naporna

Po zelo prijetnem juliju, polnem zadovoljstva, uspehov naših mladih in športnikov, lahko že avgusta izvemo slabe novice, živce nam bo kravžljal tudi retrogradni Merkur. Jesen prinaša več bremen in finančne nestabilnosti. Od novembra bo retrogradni Mars stopnjeval agresijo, trpljenje in strahove. Potlačena jeza bo šla prek meja in lahko se odprejo nova bojišča.