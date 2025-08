Mesec pred rojstnim dnevom je drugačen in poseben, to je razlog

Ste že opazili, da je mesec pred vašim rojstnim dnem drugačen? Lahko zadeve obstanejo na mestu, ste zmedeni in ne veste, v katero smer bi šli, morda ste pretirano čustveni in fizično izčrpani. Trideset dni pred rojstnim dnem namreč vstopimo v posebno obdobje čutenja in zavedanja. Naše ambicije, cilji in naloge se razvodenijo, nič več se ne ženemo za uspehom in potrebujemo predvsem počitek, oddih, veliko spanja in sanjarjenja ter da nas vsi pustijo pri miru. Nič ni narobe, gre za običajni kozmični bioritem, ki ga doživljamo vsi, bolj pozorni nanj pa so tisti bolj senzibilni, ki se ukvarjajo z duhovnostjo.

Razlog za vse našteto je v tem, da je to mesec, preden se Sonce vrne na svoj rojstni položaj oziroma na isto stopinjo in v isto znamenje zodiaka kot v trenutku rojstva. Tik pred tem doživljamo obdobje dovršitve, žetve, zaključek letnega ciklusa, s tem pa tudi upad energije. Gre za energijo noči tik pred novo zoro.

To je osebni zaključek leta, in ko vas na rojstni dan Sonce znova napolni z vitalno energijo, ste sposobni začeti nove projekte ter se spet neustrašno podati v svet.

Če vse to veste, je na mestu, da preživite mesec pred tem bolj ležerno brez slabe vesti. Končajte stare reči, projekte, raje kot da začenjate nove. Mogoče se vam bo zdelo, da se dogodki odvijajo brez vašega nadzora in mimo vaše volje. Kot da bi se glavnina odvila že prej in je to čas soočanja s posledicami, sklepi, rezultati, naj bodo dobri ali slabi. Samo sledite toku in ne rinite z glavo skozi zid, naj se reči odvijejo, kot se v tem ciklusu morajo končati. Tudi če boste vztrajali, boste opazili, da se dogodki do rojstnega dneva v resnici ne bodo premaknili.

S povratkom Sonca na rojstni položaj se bosta okrepili vaša volja in moč. FOTO: Oscar Gutierrez Zozulia/Getty Images

Je pa obdobje idealno za pregled doseženih nalog, ocenjevanje napredka, tehtanje, kaj je smiselno obdržati in kaj ne služi več svojemu namenu.

Če si boste v tem času zastavili resolucije, se jih boste bolj držali, saj je to vaše osebno novo leto. S povratkom Sonca na rojstni položaj se bosta okrepili vaša volja in moč.

V tem mesecu torej počistite vse, kar je odmrlo in preživeto. Zastavite si nove cilje. Ocenite, katera področja potrebujejo delo in izboljšave. Kaj želite nadaljevati in pri čem vztrajati? Vizualizirajte si želje in si doživeto predstavljajte, kako bi se počutili, če se uresničijo. Naredite načrt ter se ga lotite po rojstnem dnevu.

Pred tem si pustite sanjavo, samotno in lenobno fazo pred novim začetkom. Preživite več časa v naravi, pišite dnevnik, napolnite si baterije. Kmalu boste znova zasijali z vso močjo! To je lahko tudi čas globokih duhovnih uvidov, ki vam bodo pomagali v letu pred vami.

Najbolje je, da preživite čim več časa v naravi, poslušajte mirno glasbo, berite, meditirajte, se sproščajte, pojdite na romantični oddih, bodite ustvarjalni, delajte na vrtu in se sprehajajte, pišite dnevnik, negujte dušo, bodite prijazni s sabo.

Najslabše, kar lahko počenete v tem času, je težko delo, vztrajanje pri čem, če ne gre, pretiravanje s hrano in pijačo.