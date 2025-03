Merkurjeva retrogradnost: Vse se bo zapletalo, ostanite mirni in potrpežljivi

Merkur je v senci od 1. marca, tako smo že vstopili v obdobje, ko bo nekaj zapletov na ravni sprotnega dogajanja in nas življenje vedno bolj kliče v introspekcijo in predelovanje preteklih dogodkov. Decembra lani je bila zadnja Merkurjeva retrogradnost in vse, kar se je v začetnih mesecih leta dogajalo, bo zahtevalo v času tokratne retrogradnosti ponovni vpogled, predelavo, premislek, popravek, preusmeritev tja, kjer smo zašli s poti.

Ni potreben strah, ko gre za retrogradnost Merkurja, saj nam ta omogoča, da stvari postavimo na pravo mesto, predelamo, premislimo in popravimo za nazaj.

Je pa njegov tokratni vzorec izjemno podoben vzorcu retrogradne Venere, tako se zdi, da se bomo še nekoliko globlje ozrli v preteklost in poskušali popraviti, urediti stvari za nazaj. Retrogradnost obeh nam daje tudi možnost, da zaključimo nekaj, s čimer smo res dolgo odlašali.

Merkur se obrača 15. 3., na 9. stopinji ovna, kjer bo 29. marca delni sončev mrk, viden tudi pri nas. Tako bo Merkur še dodatno pritisnil na samo naravo mrka in spodbudil njegovo dogajanje. V dneh pred obratom in po njem, ko je Merkur počasen, je treba imeti nekaj več potrpljenja in miru v sebi, saj so mogoči zapleti ali nam nekaj ustavi načrte. Toda potovanje nazaj je lahko koristno in nas budi k analizi preteklosti. Potovanje nazaj po ovnu nosi predvsem občutek frustracije, saj se stvari ne bodo odvijale tako hitro, kot bi radi. Ko vstopi Merkur v ribi, 30. 3., sledijo bolj zmedeni časi, saj nam razum ne bo delal najbolje, več bo zmede, napak in podobnega. Takoj po prehodu v ribi naredi tudi drugo konjunkcijo z Neptunom, s čimer se bo še bolj odprla tematika, vezana na imigrante in iskanje novih načinov reševanja teh problemov. Merkur bo potem od 4. do 11. 4. ves čas v konjunkciji s severnim luninim vozlom, s tem bo še toliko več pogovarjanja o miru, mirovnih pogodbah in novih načinih reševanja težav z migranti. V času konjunkcije s severnim vozlom je tudi obrat Merkurja direktno (7. 4.), potem se bo življenje postopoma obračalo naprej. Vse dokler bo Merkur še v ribah, bo več negotovosti, nejasnosti, medlosti, a tudi intuicije. Merkurjev vstop v ovna 16. 4. nas bo spet spodbudil k bolj aktivnemu, hitremu in ostremu mišljenju in delovanju. Merkur gre iz sence 26. 4. in od tedaj bomo neovirano usmerjeni v prihodnost.

Vse se bo zapletalo, ostanite mirni in potrpežljivi. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Merkur poleg konjunkcije z Neptunom in severnim luninim vozlom naredi trikrat tudi sekstil na Pluton (5. 3., 25. 3., 21. 4.) in s tem kaosu, ki ga obeta srečanje z Neptunom v ribah, prinaša tudi veliko vpogledov v ozadje in moč za soočenje s stvarmi, kot so, iskanjem rešitev zanje.

Posebnost tokratnega obrata je tako konjunkcija s točko sončevega mrka kot tudi izjemno soroden vzorec retrogradnosti, kot ga ima Venera. Zdi se, da nas bo tokratni retrogradni Merkur peljal globlje nazaj kot običajno. Kar pogumno na poti nazaj, da bo potem pot naprej lažja in mirnejša.