Merkur in Jupiter pomagata videti širšo sliko: od ponedeljka več intelektualnih uspehov

Pa smo v februarju. Hitro se vrtijo dnevi. Pluton v vodnarju izjemno pospešuje življenje. Ker Luna raste in jo bo vsak dan videti malo več, bomo tudi mi postopoma pridobivali energijo in vedno bolj vedeli, kam jo je treba usmeriti, kaj so naši cilji.

Vikend je videti prijeten, še najbolj sobota in noč na nedeljo. Lunino potovanje po znamenju rib na dan, ko se Venera sreča tako z Neptunom kot severnim luninim vozlom, je obljuba navdiha, nežnosti, romantike, na splošno bo v zraku več čarne energije. Če ne drugega, uživajmo v prijetni glasbi, v lepoti našega čutnega in čustvenega sveta, si privoščimo kopel. V nedeljo bo že drugačna energija, saj bo Luna v aktivnem ovnu.

Znotraj ovna bo imela v nedeljo samo spodbudne aspekte, toda ker se bliža drugi kvadrat Marsa in Kirona, je vseeno potrebna previdnost, da ne reagiramo s preveliko silo, grobostjo, napadalnostjo na najbližje, na najbolj ranljive člane družbe. Opazujmo se, kako postavljamo meje. Omenjen kvadrat bo najmočneje čutiti v ponedeljek dopoldne, ko se ga dotakne tranzitna Luna, eksakten bo v noči na torek. Tako se energija sprosti šele v torek čez dan.

V ponedeljek bo kljub omenjeni težavi pretirano obrambnega odzivanja aktualen tudi trigon Merkurja in Jupitra, ki nam bo pomagal stvari videti od daleč, se jasno izraziti, s svojimi besedami navdušiti druge za svoje ideje, več bo intelektualnih uspehov.

Manj bo potrpljenja

V torek in sredo bo Luna v znamenju bika. Tu je na višini in ti dnevi so po navadi mirni in prijetni. V torek vstopi v ovna Venera, kjer se bo tudi obračala in s tem preživela daljše obdobje v ovnu kot običajno. Tu je v izgonu, tako bomo v odnosih manj potrpežljivi, manj bomo razumeli drugo stran, zahtevali ljubezen na način, kot ga potrebujemo mi, premalo razumeli raznolikost jezika ljubezni, premalo sprejemali ljubezen na način, kot nam jo lahko nekdo da.

Venerin sekstil s Plutonom prinaša nove strasti in vedno več priložnosti za zaslužek. FOTO: Inkoly Getty Images

Bomo pa v tem času bolj strastni in drzni na področju financ. V biku bo tudi prvi krajec, ki zna prinesti nekaj nemira in stresa, vendar nas bo krajec spodbujal, da z delom in vztrajnostjo dosegamo finančno trdnost.

V četrtek in petek bo Luna v otroških, klepetavih in radovednih dvojčkih. Večinoma bodo aspekti prijetni, tako da bosta spodbujeni lahkotnost in povezovanje z drugimi. Noč na petek je videti vznemirljiva, tudi petek zna biti tak. Venerin sekstil s Plutonom prinaša nove strasti in vedno več priložnosti za zaslužek.

Neptunova konjunkcija s severnim luninim vozlom odpira duhovno energijo, navdih, toda tudi nove načine reševanja problemov, vezanih na begunce in migrante.