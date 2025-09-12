ASTROLOGIJA

Medsebojna recepcija planetov se zgodi, ko eden biva v domu drugega in obratno

Poveže ju in prinaša podobno energijo kot aspekt med njima. Okrepi moč obeh in jima da boljše pozicije za izražanje energije.
Fotografija: Medsebojna recepcija da planetoma boljše pozicije za izražanje energije. FOTO: Ig0rzh/Getty Images
Medsebojna recepcija da planetoma boljše pozicije za izražanje energije. FOTO: Ig0rzh/Getty Images

Joy Lotos
12.09.2025 ob 17:15
Joy Lotos
12.09.2025 ob 17:15

Posebna oblika povezovanja planetov se zgodi, ko eden biva v domu drugega in obratno. Npr. ko je Luna v znamenju tehtnice in je Venera v raku. V tem primeru sta Venera in Luna med seboj močno povezani, s tem dajeta dodatno moč druga drugi. Po eni strani medsebojna recepcija poveže planeta in prinaša podobno energijo kot aspekt med njima.

Po drugi okrepi moč vsakega od njiju in jima da boljše pozicije za izražanje energije. Pri omenjeni medsebojni recepciji Venere in Lune imamo ljubke in prijazne ljudi, ki so lahko priljubljeni. Hkrati ima tisto, kar Luna simbolizira, podporo tistega, kar predstavlja Venera. Hči ima podporo matere in obratno - mati naklonjenost hčerke. V ljubezni smo nežni, sočutni, skrbni in v materinstvu veseli, srečni.

Medsebojna recepcija po višini se zgodi, ko je v isti karti en planet v znamenju višine drugega in drugi v znamenju višine prvega, npr. Sonce v kozorogu in Mars v ovnu. S tako kombinacijo je tekmovalnosti veliko, hkrati se obeta višek, uspeh, torej zelo velika možnost športnih ali podjetnih uspehov. Oče podpira sina pri njegovem uspehu in obratno, sin je zelo naklonjen očetu in podpira očetov uspeh. Ko se zadamo k nekemu cilju, se borimo, dokler ne zmagamo, in obratno – svojo borbeno, tekmovalno energijo usmerjamo k cilju.

Aspekte povezave

Obstajajo tudi mešane medsebojne recepcije, ko je en planet na višini drugega, drugi v domu prvega. Npr. Luna je v kozorogu, Mars je v raku – to je mešana medsebojna recepcija, saj je Luna z znamenju višine Marsa in Mars v znamenju doma raka. Vsak zase sta precej klavrna, en v izgonu, drugi na dnu, se ne počutita najbolje.

Tudi aspekte povezave teh dveh niso najenostavnejše, celo pozitivne ne, saj nam dajo zelo odločne in vročekrvne čustvene odzive. Toda če gledamo širše, kaj predstavljata Luna in Mars, vidimo, da imamo podporo. Mati podpira sina, sin stoji materi ob strani. V materinstvu smo energični in odločni, v boju in delu se naslanjamo na svoj občutek, doma smo lahko zelo delavni, aktivni.

