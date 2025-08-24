DUHOVNA VAJA

Meditacija za čiščenje avre

Z vsakim dihom spuščate vse, česar se oklepate.
Fotografija: Nekoristna energija naj ostane zunaj, nič naj ne prestopi meje brez vašega dovoljenja. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images
Odpri galerijo
Nekoristna energija naj ostane zunaj, nič naj ne prestopi meje brez vašega dovoljenja. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images

M. B. Z.
24.08.2025 ob 06:20
M. B. Z.
24.08.2025 ob 06:20

Poslušajte

Čas branja: 1:31 min.

Sedite, stopala naj počivajo na tleh, roke in noge ne smejo biti prekrižane. Zravnajte hrbtenico. Začnite z globokim vdihom. Predstavljajte si, da z vsakim dihom vstopa skozi vaše teme bela svetloba. Z njo napolnite srce in trebuh. Po izdihu pošljite to energijo po hrbtenici navzdol, skozi noge in podplate v zemljo. Pri tem si predstavljajte, da z vsakim dihom spuščate vse, česar se oklepate. Spustite vsa svoja čustva, a tudi čustva in energije, ki ste jih pobrali od drugih.

Zaporedje večkrat ponovite, dokler ne začutite, da ste prečiščeni in povezani z zemljo. Nato se osredotočite na zunanji rob svojega energijskega polja. Ko si ga boste vizualizirali, ga utrdite, kot da je jajčna lupina ali kristalna krogla. Nato ga programirajte, da dovoli vstop samo pozitivni in spodbudni energiji. Naj bo polprepusten, kot je celična membrana. Nekoristna energija naj ostane zunaj, nič naj ne prestopi meje brez vašega dovoljenja. Še zadnjič globoko vdihnite in dodajte svoji avri čim več svetlobe, nato izdihnite in pustite preostalo energijo, da steče skozi noge in podplate v tla. Vajo po potrebi ponovite čez dan.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

energija meditacija duhovna vaja avra

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Priljubljeni poštar Andrejček za las ušel smrti: »Ko je zadihal, ni bilo večje sreče«
Baba Vanga je zaupala rastlinam: tri vrste cvetja, ki jih morate imeti v domu (FOTO)
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Na avtocestah s 150 km/h? Anže Albreht (Zavod Reševalni pas): »Voznik bo na cilju samo 6 minut prej«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.