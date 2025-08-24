Meditacija za čiščenje avre

Sedite, stopala naj počivajo na tleh, roke in noge ne smejo biti prekrižane. Zravnajte hrbtenico. Začnite z globokim vdihom. Predstavljajte si, da z vsakim dihom vstopa skozi vaše teme bela svetloba. Z njo napolnite srce in trebuh. Po izdihu pošljite to energijo po hrbtenici navzdol, skozi noge in podplate v zemljo. Pri tem si predstavljajte, da z vsakim dihom spuščate vse, česar se oklepate. Spustite vsa svoja čustva, a tudi čustva in energije, ki ste jih pobrali od drugih.

Zaporedje večkrat ponovite, dokler ne začutite, da ste prečiščeni in povezani z zemljo. Nato se osredotočite na zunanji rob svojega energijskega polja. Ko si ga boste vizualizirali, ga utrdite, kot da je jajčna lupina ali kristalna krogla. Nato ga programirajte, da dovoli vstop samo pozitivni in spodbudni energiji. Naj bo polprepusten, kot je celična membrana. Nekoristna energija naj ostane zunaj, nič naj ne prestopi meje brez vašega dovoljenja. Še zadnjič globoko vdihnite in dodajte svoji avri čim več svetlobe, nato izdihnite in pustite preostalo energijo, da steče skozi noge in podplate v tla. Vajo po potrebi ponovite čez dan.