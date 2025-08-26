RAZLIČNI TIPI

Materialni tip osebnosti: to mu prinaša samozavest in občutek stabilnosti

Vsak predmet kar kriči po tem, da je zanj ogromno zapravil.
Fotografija: Materialni tip zaznamujejo vztrajnost, samozavest, stabilnost. FOTO: Astronaut Images/Getty Images
Materialni tip zaznamujejo vztrajnost, samozavest, stabilnost. FOTO: Astronaut Images/Getty Images

M. B. Z.
26.08.2025 ob 15:40
M. B. Z.
26.08.2025 ob 15:40

Z opazovanjem in nekaj pojasnili boste lahko že s pogledom na bivalno okolje bolje spoznali sebe in hitreje dobili vpogled v druge.

Pri materialnem tipu osebnosti ne gre samo za to, da se s svojo lastnino kaže in baha, materialna preskrbljenost mu v resnici prinaša občutek stabilnosti, prefinjeni, dragi izdelki (znanih oblikovalcev) pa potrditev uspeha v življenju in samozavest. Ni toliko pomembno, ali je njegovo stanovanje minimalistično opremljeno ali polno stilnega pohištva, glavno, kar boste opazili in si tega še ves čas ne boste mogli izbiti iz glave, je »denar, denar, denar«. Vsak predmet namreč kar kriči po tem, da je zanj ogromno zapravil.

Na tleh leži draga orientalska preproga, na mahagonijevi mizi Tiffanyjeva lučka, tikovo vrtno pohištvo, tudi vrtna uta ni običajna. Celo nalivnik, ki ga uporablja, je drag in poseben, zdi se, da v vsem stanovanju ni ničesar, kar je bilo kupljeno po normalni ceni. Fotografije in spominki prav tako sporočajo zgodbo njegovega uspeha in moči.

Lahko so to slike, na katerih vleče iz vode gromozanskega tuna, se s prijatelji zabava na jahti ali stoji ob kakem pomembnem poslovnežu ali politiku. Izbrano je v življenju takega človeka vse, tudi vino vrhunskih letnikov hrani v najdražjem hladilniku za vino. In seveda ima tudi džakuzi in savno!

