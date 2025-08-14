ASTROLOŠKA OPOZORILA

Mars vstopa v tehtnico: obdobje resnice in preizkušenj za štiri znamenja

Štiri astrološka znamenja bodo burno reagirala. Kaj lahko pričakujejo?
Fotografija: FOTO: Ninamalyna Getty Images/istockphoto
FOTO: Ninamalyna Getty Images/istockphoto

A. G.
14.08.2025 ob 06:00
A. G.
14.08.2025 ob 06:00

Mars bo v tehtnici od 6. avgusta do 22. septembra in prinaša pomembne spremembe nekaterim astrološkim znamenjem. Mars v znamenju tehtnice označuje izogibanje konfliktom, potlačeno jezo, neizpolnjene potrebe, ki se kažejo kot pasivno-agresivno vedenje, pretirano zanašanje na odobravanje drugih in težave pri uresničevanju različnih zamisli.

Lahko nam pomaga, da težave v odnosih rešujemo taktično in pravično ter da se zavzemamo za druge. Naše mediacijske spretnosti bodo na vrhuncu, okrepljena pa bo tudi naša sposobnost uspešnega sodelovanja.

Poglejmo, katera znamenja bodo ta vpliv planetov najbolj občutila.

Oven

FOTO: Globalmoments Getty Images/istockphoto
FOTO: Globalmoments Getty Images/istockphoto

Vaš vladajoči planet, ki odpira pot vojni, se zdaj nahaja v vašem nasprotnem znamenju – prava preizkušnja instinktov, dragi ovni. Kot vedno se tudi zdaj skriva lekcija: Mars v tehtnici vas uči umetnosti strategije in kaj v resnici pomeni »zmagati«, torej zmagati brez poražencev.

V poslovnih in osebnih odnosih boste dosegli več s sodelovanjem kot s soočenjem. Ko boste čutili, da vas nekaj izzove, pristopite z radovednostjo – poslušajte, globoko dihajte in poiščite skupno osnovo, ki se skriva pod vsako opozicijo.

Rak

FOTO: Peopleimages Getty Images
FOTO: Peopleimages Getty Images

Morda se boste želeli izogniti konfliktom in zanemariti lastne potrebe, da bi ohranili domač mir, a ta tranzit vam pokaže, kako lahko diplomacija poglobi vaše vezi. Dom je dejanje ustvarjanja – in ko jasno ter brez sramu izrazite svoje potrebe, ustvarite za druge občutek čustvene varnosti.

Vaša hrabrost lahko postane vir moči za nekoga drugega. Če boste prenehali pretiravati, vas bo morda presenetilo, koliko dobrega vam bo prineslo to obdobje.

Tehtnica

FOTO: Shevtsovy Getty Images
FOTO: Shevtsovy Getty Images

Mars v vašem znamenju vas spodbuja, da diplomacijo zamenjate za akcijo in ste manj zadržani. Ali morda ignorirate svoje instinkte zaradi načrtov drugih? Ta tranzit vam pokaže, da lahko konflikt pripelje do večje bližine in da je izražanje nujno, če želimo, da nas drugi slišijo.

Ta energija vas naredi ne le odločnejše, ampak tudi privlačnejše. Ne čakajte – naredite prvi korak ali začnite pomemben pogovor.

Kozorog

FOTO: Ninamalyna Getty Images
FOTO: Ninamalyna Getty Images

Mars v tehtnici prinaša kozorogom nujne izzive. Zaradi resnih težav z zaupanjem in težnje, da stvari počnete na težji način, pogosto zavrnete pomoč ter vztrajate pri »naredi sam« pristopu. A s tem zamujate priložnost, da se zanesete na svoje naravne vodstvene sposobnosti.

V prihodnjih tednih boste povabljeni, da premislite, kako lahko je videti uspeh, in večjo vrednost namenite odnosom – druge ne glejte kot ovire, ampak kot oporo pri skupnem vzponu. Pot na vrh je bogatejša, če imate nekoga, s komer si lahko delite razgled, poroča alo.rs.

