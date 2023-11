Kaj pomeni Mars nad horizontom? Tu je odgovor

Če je v 7. hiši, človeku nosi ljudi, ki so precej borbeno naravnani, dinamični, manj potrpežljivi in dojemljivi za potrebe drugih. Ob težjih aspektih to prinaša spore z ljudmi, lahko pravne spore in probleme v partnerstvu.

Partner je lahko agresiven. Odnosi so zahtevnejši, več je prepirov, napetosti, manj je miru v odnosih. Redko je sam napet, pogosto to doživlja od zunaj in se ne zaveda, da je razlog za take napetosti tudi to, da ne zna dovolj jasno postavljati meja in drugim preveč pusti. V partnerstvu potrebuje akcijo, skupno športanje, več strasti, lahko skupno delo.

Ljudje z Marsom v 8. hiši imajo karizmo, so seksualno privlačni. Tu je Mars bolj vztrajen, tako ima človek boljše kapacitete za uspeh. Ga pa lahko ujamejo strasti, v ženskih kartah nanje vplivajo strastni moški, ki jih privedejo v nenavadne zgodbe. Slaba stran je s slabimi aspekti večja verjetnost prezgodnje smrti in je neprijetna v času vojne. Če zna človek to energijo obračati in uporabljati konstruktivno, je lahko celo zdravitelj.

Če je v 12. hiši, imamo malo moči, energije in volje. FOTO: Mikolajn, Getty Images

Zna koristiti umetnikom

Če imamo Mars v 9. hiši, se znamo boriti za svoja prepričanja. Ne gre nujno za verske boje, lahko za vegansko iniciativo ali druge organizacije, ki se borijo za svoja prepričanja, pogosto dobra, a s preveliko močjo. V času študija so možne nezgode ali je treba vložiti veliko energije vanj. Študiji so bolj moške narave. V tujini je treba paziti, da se ne zgodi kaka nesreča. Če je Mars močan, ljudje ljubijo potovanja, predvsem avanturistična, v tujini bodo drzni. Ta kombinacija nakazuje možnost pravnih sporov.

Mars v 10. hiši nakazuje borbeno in odločno, včasih nepotrpežljivo mamo, ki ukazuje in zahteva, v dobrih povezavah lahko energično in športno. Ker je prva avtoriteta zahtevna, je tudi človek z avtoritetami v napetem odnosu. Toda sam je odločen, dober vodja, ki zna popeljati ljudi k skupnim ciljem. Pogosto je posel bolj moške narave, od gradbenika, vojaka do policista.

»Kdo potrebuje sovražnike ob takih prijateljih,« je eden od rekov, ki lahko veljajo za Mars v 11. hiši, saj se hitro obrnejo proti njemu. Velikokrat človek čuti potrebo, da se bojuje za socialni namen. Starejši sorojenec je naporen.

Mars v 12. hiši kaže nevarnost zoprnih in agresivnih skritih sovražnikov, da se za hrbtom osebe dogaja kaj neprijetnega in škodljivega. Energijsko nam nekaj krade voljo, moč. Svoje agresivnosti ne znamo sprejemati ali jo skrivamo in počnemo agresivne stvari skrivaj. V ženski karti je to skriti ljubimec. Zna koristiti umetnikom, da lahko energijo konkretno uporabijo za ustvarjanje, kar lahko vidimo pri Pablu Picassu. Mars se v 12. hiši počuti kot tiger v kletki.