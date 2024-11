Manipulacija v odnosih, prepoznajte jo

Manipulatorji so na vsakem koraku, a če jih prepoznate, se jim lahko uprete. Prvi znak, da imate opraviti z njimi, so nadzorovanje, nenehni klici in sporočila, ki spominjajo na zasledovalca.

Manipulatorji partnerju nenehno nasprotujejo, jezni so in razdraženi, dvolični in se iz angela zlahka prelevijo v zmaja. Z ustrahovanjem želijo spremeniti vaše vedenje. Izmišljajo si prepričljive zgodbice, ki jim nasedete. Pogosto se spravijo na močne ljudi, saj jim to daje občutek večvrednosti in moči, posebno v službi. Pridobijo vaše zaupanje, nato vas rušijo za hrbtom. Poznajo namreč vaše sposobnosti in šibkosti. Zanje je vse igra, iz katere lahko samo izstopite, zmagati ne morete.

V odnosu s tako osebo ostanemo, pravijo psihologi, ker se navadimo na čustveno odrivanje in zbliževanje. Ker je razmerje sprva pravljično, si želimo dobiti nazaj, kar smo imeli, odvisni smo od odobravanja in drobtinic manipulativnega človeka. Vedite tudi, da manipulatorji ne marajo izgubljati, zato vas bodo rotili za drugo možnost, če jih boste zapustili, oni pa bodo prepričani, da jim lahko še koristite. Obljubljajo, da se bodo spremenili, vse bodo dali od sebe. Ne nasedajte jim, ampak odidite!