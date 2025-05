Manifestirajte si želeno, a če želimo doseči nekaj, česar si ne želimo zares, ne bo nič

Vse stvari v vesolju nastajajo na določen način zaradi univerzalnega spomina, v katerem je zabeleženo, kako so stvari nastajale v preteklosti. Angleški znanstvenik dr. Rupert Sheldrake je to univerzalno organiziranost imenoval morfična polja. Tudi vedenje snovi in živih bitij temelji na tem načelu. Sistemi, kot so kristali, atomi, celice in organizmi, so organizirani v morfična polja, ki jih obdajajo.

Snov, povezana s poljem, ima vgrajen spomin, ki omogoča, da podobne reči vplivajo na druge podobne, čemur pravimo morfična resonanca. Elementarnih delcev torej ne združi v atom nekaj naključnega, ampak morfična resonanca. Proces je neodvisen od razdalje. Če nadzorujemo morfično polje, lahko nadzorujemo tudi vsak njegov delec. Delujejo namreč po načelu, da če se nekaj zgodi enemu, bo to vplivalo tudi na vse druge delce celote. Dokazal je, da energija morfičnega polja lahko vpliva na materialno in pritegne stvari, saj organizira materijo v kompleksne strukture. Če znamo upravljati morfična polja, si lahko manifestiramo, kar koli želimo.

Če je vse človeško znanje združeno v morfičnem polju, vsako dejanje vsakega posameznika in vsaka odločitev, hkrati pa vemo, da so dogodki ciklični in se ponavljajo na predvidljiv način, lahko morfična polja uporabimo tudi za napovedovanje prihodnosti in raziskovanje preteklih življenj.

Če želimo doseči nekaj, česar si ne želimo zares, bo polje to vedelo. FOTO: Ln_a/Getty Images

Najkoristneje je, da jih lahko upravljamo, saj so naša dejanja in misli povezani s poljem in z vsem drugim, kar nas obdaja. To pomeni, da lahko prek njih komuniciramo z vsemi in vsem. Čeprav se sliši nenavadno, so kvantni fiziki dokazali to trditev. Primer njihovega delovanja je, da pomislimo na nekoga in nas v trenutku pokliče. Svojo namero je poslal v polje, iz katerega smo jo prebrali na ravni nezavednega uma.

Odkrili so tudi, da je upravljanje morfičnih polj najuspešnejše, ko je pošiljatelj v alfa stanju, čeprav prejemnik ni. Najboljša pot do njega je meditacija, ki pa ne sme biti pregloboka. Stanje zavesti, ki ga želimo doseči, je podobno tistemu na meji med budnostjo in spanjem. Tudi sposobnost vizualizacije je ključna za želeni rezultat.

Tretji parameter je močna želja po določenem cilju, pri čemer velja biti previden. Se želite pobotati z bivšim partnerjem? Je to vaša resnična želja ali se samo počutite neljubljene? Bi hrepenenje potešil tudi odnos s kom drugim? Včasih si nekaj želimo, čeprav v resnici potrebujemo nekaj drugega. Morfična polja so povezana z vsem, zato so vsevedna. Če želimo doseči nekaj, česar si ne želimo zares, bo polje to vedelo.

Nastal bo konflikt med tem, za kar prosimo, in resnično željo. Hkrati ni nujno, da poznamo rešitev za izpolnitev naše želje – polje bo samo našlo pravo pot. Zato je pomembno, da želeno res hočete. Predstavljate si sebe po tem, ko dosežete želeno. Kako se počutite? Ste res srečni?