Lunini vozli in odnosi: kdaj ostanemo v razmerju in kdaj ga spontano zaključimo

Če je južni vozel (JV) v 1. hiši ali ovnu, je oseba dinamična, bojevita, kritična, hitra, aktivna, včasih tudi dramatična, glasno in jasno se postavi za tisto, v kar verjame. Zelo je samostojna in odločna, a lahko razvije pretirano obrambo, prehitro delovanje, pomanjkanje diplomacije in občutka za druge, ne zaupa drugim.

Ves čas potrebuje spremembe, nove izzive, saj nosi v sebi nemir in željo po akciji. Vsako nesoglasje razume kot napad nase, zato se premočno brani ali hitro prekine odnos. Tak človek ne išče pomoči zunaj sebe, ampak se najprej zanese nase. Nasprotno stran, nasprotno mnenje lahko doživi kot napad nase.

Človek s SV v tehtnici se bo učil ostati v odnosih, tudi ko so težave. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Drugače je, če je severni vozel v 7. hiši ali tehtnici. Človek z JV v ovnu bo samo z razvijanjem lastnosti tehtnice sposoben najti notranje ravnotežje, saj ga samo znamenje tehtnice uči zaupanja v druge, sklepanja kompromisov in dojemanja, da ni vse, kar je drugačno, tudi nevarno, da ne obstajata le dve možnosti, prav in narobe, temveč je še veliko drugih plasti med tema skrajnostma. Tehtnica ga bo učila ostati v odnosih, tudi ko so težave.

Učila ga bo poslušanja, razumevanja in diplomacije ter mu pomagala do boljšega odnosa. Če je SV v 7. hiši, je še bolj pomembno, da smo v odnosih, saj se bomo lahko razvili in uravnotežili samo skozi izkušnjo odnosa. Ni nujno, da gre za partnerski odnos, včasih moramo najprej najti ravnotežje skozi druge odnose.

Hitro in spontano

Toda tu se proces ne zaključi, človek ne sme pozabiti energije ovna. Ohraniti mora samostojnost tudi v odnosu, notranjo moč in sposobnost boriti, če je treba. Treba je ohraniti obe energiji.

Človek z JV v tehtnici ali 7. hiši je družabno vešč, sposoben diplomacije, kompromisov in prilagajanja. Ti ljudje so izjemno prikupni, znajo z drugimi. Vendar ne pričakujte od njih resnice, saj stvari ne povejo jasno, da ne bi koga prizadeli. Čeprav jih imajo vsi radi, v sebi čutijo manko. Ko opazujejo svet, se jim zdi, da so drugi boljši, da je vsem lepše. Z drugimi se tako veliko ukvarjajo, da bi pobegnili od sebe, zapolnili manko. Lahko pobegnejo v partnerstvo, a v njem so redko zadovoljni. Lahko imajo težave v partnerstvu. Včasih se jim zdi, da vsi drugi napredujejo, le oni ne, kar jih žene v razvoj.

SV v ovnu ali 1. hiši pa človeka uči ponovnega povezovanja s seboj, da počne stvari brez razmišljanja, kaj si bodo mislili o njem. Da da sebe in svoje potrebe na prvo mesto, se nauči boriti zase, se upreti, delovati, spoznati sebe, nasloniti se nase. Ovnova energija mu bo omogoči prekiniti odnose, ki niso koristni, skočiti v akcijo in se hitro odločiti, ne pa čakati na popolno rešitev. Oven bo pomagal, da je v odnosih iskren in pove kritično tudi tisto, kar drugim ni prijetno, a je lahko koristno. Razvoj predstavlja, da se mora oseba ponovno vrniti v odnos in pridobljeno samozavest, samostojnost in moč ohraniti tudi v odnosih. Ne sme izgubiti sebe, ko je v odnosu. Ko je potreben takt, je oseba taktna, a ko je treba postaviti mejo, naredi to hitro in spontano.