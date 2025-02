Luna kaže naše čustvene odzive

Pri ugotavljanju čustvene osnove človeka v astrološki karti najprej pogledamo Luno kot splošno označevalko čustev, njeno znamenje, hišo in aspekte, ki jih tvori, in poskušamo ugotoviti, kako se človek odziva.

Z Marsom se odziva hitro in odločno, tudi ostro, z Venero mehko in zadovoljno, tudi leno in neposredno, s Soncem odločno, s Saturnom je več previdnosti, resnosti, lahko tudi strahu in žalosti, z Merkurjem so njegovi odzivi hitri, raznoliki, spremenljivi in včasih živčni in nestabilni, Luna in Jupiter prinašata odzive, ki so polni zaupanja in navdušenja, optimizma, lahko samo zelo dramatični in pretirani, s Plutonom so zelo intenzivni, naporni, z Neptunom medli, včasih negotovi in izgubljeni, z Uranom so več kot hitri, hladni, racionalni, včasih prehitri, živčni, veliko je čustvenega vznemirjenja.

Nato pogledamo, ali je v znamenju raka kak planet, saj ta močno barva naravo Lune – Mars jo dela ostrejšo, Venera milejšo, prijetno, Saturn zadržano, previdnejšo, Pluton dodaja intenzivnost in neizprosnost, Neptun milino ali nemoč, Uran hitrost odzivanja in čustvene šoke, s Soncem so čustva svetlejša, toplejša, z Merkurjem so spremenljiva in razgibana, z Jupitrom optimistična in polna zaupanja.

Zgovorno je tudi znamenje na vrhu 4. hiše. Denimo znamenje škorpijona tam lahko naznanja več čustvenega trpljenja, negativnih čustev, več bodo povedali planeti v tej hiši – Venera v njej nas na primer dela bolj uglajene in čustveno uravnotežene. Prek vladarja četrte hiše ocenimo, ali bodo prevladovala negativna ali pozitivna čustva. Ali bomo zaradi jeze (Mars ali Pluton) napadalci ali bomo zaradi nemoči (Neptun) ali strahu (Saturn) žrtve ter ali je čustvena osnova tako ugodna, da ne bo premočno ovirala naše življenjske poti.