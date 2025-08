Lotos prinaša talente in možnost, da jih izkoristimo

Aspektna konfiguracija lotos v astrološki karti je posebno srečna, saj prinaša tako talente in možnost, da jih konkretno izkoristimo. Pri njej imamo dva planeta v trigonu, ki se s sekstilom vežeta na tretji planet. Seveda je v konfiguraciji lahko tudi več planetov v primeru konjunkcij katerega od vanjo vpetih planetov.

Planet, ki je v sekstilu z drugima dvema, je središčni planet in prek njega se bo nakazovalo poslanstvo človeka. Planeta v trigonu pa bosta podprla ta osrednji planet, da bo lažje uresničil svojo nalogo. Pri tem moramo upoštevati tako hišo, znamenje kot tudi naravo planeta na vrhu (torej planeta v sekstilih).

Konfiguracija lotos obljublja ustvarjalni potencial in veliko podpore pri njegovi konkretni uresničitvi. Ustvarjalni potencial je nakazan skozi planet, ki je v sekstilu z ostalima. Lotos je močan, če imamo isto polarnost in če so v njem osebni planeti.