Ljudje, rojeni v teh dveh znamenjih, nimajo sreče v ljubezni

Medtem ko nekateri z lahkoto najdejo ljubezen in gradijo stabilne odnose, se zdi, da drugi ves čas naletavajo na ovire. Ne glede na to, ali gre za slab izbor partnerjev, notranje strahove ali negotovost, obstajajo astrološka znamenja, katerih ljubezensko življenje je pogosto prepleteno z razočaranji.

Po astrologiji izstopata predvsem dve znamenji, ki pogosto nimata sreče v ljubezni – ne glede na to, koliko truda vlagata.

Ribi

Ribe so izjemno čustvene. FOTO: Getty Images

Ribe so izjemno čustvene in ljubijo z vsem srcem, vendar jih prav ta ranljivost pogosto vodi v napačne odnose. Idealizirajo partnerja in ljubezen, zato pogosto spregledajo jasne opozorilne znake – dokler ni prepozno. So pripravljene dajati in odpuščati brez meja, v upanju, da bo ljubezen spremenila vse. Ko pa se realnost ne ujema z njihovimi pričakovanji, se počutijo izdane in se umaknejo vase. Njihova občutljivost, skupaj s previsokimi pričakovanji, jih naredi ranljive za čustvene bolečine.

Poleg tega ribe pogosto vstopajo v odnose, kjer poskušajo »rešiti« drugo osebo, ob tem pa zanemarjajo lastne potrebe. Ko se zaljubijo, gredo do konca – in takrat so največkrat razočarane. Njihova romantična predstava ljubezni se težko ujema z vsakdanjo realnostjo, zato pogosto trpijo zaradi neskladja med tem, kar čutijo, in tem, kar dobijo v zameno. Čeprav so sposobne globoke in nežne ljubezni, jim sreča pogosto uide, ker ne vedo, kdaj reči – dovolj.

Rak

Raki hrepenijo po varnosti. FOTO: Getty Images

Raki hrepenijo po varnosti, nežnosti in stabilnosti, a njihova potreba po čustveni bližini jih pogosto vodi v to, da se prehitro navežejo. V želji po ustvarjanju doma in občutku pripadnosti vstopajo v zveze, ki niso prave zanje – samo zato, da ne bi bili sami. Ko ne prejmejo enake pozornosti, kot jo sami dajejo, se umaknejo v tišino in trpijo v sebi. Čeprav ne obupajo zlahka, pogosto predolgo vztrajajo v odnosih, ki jih čustveno izčrpavajo.

Raki imajo izjemno sposobnost ljubiti, vendar jih pogosto spremljajo partnerji, ki tega ne znajo ceniti. Zaradi svoje občutljivosti so lahko lahka tarča za manipulacijo ali zanemarjanje, in ko enkrat izgubijo zaupanje, ga zelo težko ponovno pridobijo. Ljubezen jim pomeni vse, a ravno zato jim pogosto povzroča največ bolečine. Čeprav si zaslužijo veliko, jih njihova nežna narava in strah pred zavrnitvijo pogosto oddaljujeta od tistega, kar si resnično želijo, poroča index.hr.

