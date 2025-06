Ljubosumnost do neba: dve horoskopski znamenji, ki ne preneseta uspeha drugih

V svetu astrologije obstajajo ljudje, ki ne morejo ostati ravnodušni, ko nekdo drug doseže nekaj velikega. Nekatera znamenja še posebej težko prenašajo uspeh drugih – tudi če gre za njihove bližnje. Ta nagnjenost lahko vpliva na njihove odnose in na to, kako doživljajo lasten napredek.

Čeprav je občutek ljubosumja povsem naraven, se pri nekaterih znamenjih pojavlja pogosteje in intenzivneje. V nadaljevanju predstavljamo dve horoskopski znamenji, ki najtežje prenašata uspeh drugih.

Škorpijon

Znani so po močnih čustvih in izraziti ambicioznosti. FOTO: Foto: Depositphotos

Ljudje, rojeni v znamenju škorpijona, so znani po močnih čustvih in izraziti ambicioznosti. Ko opazijo, da nekdo v njihovi bližini dosega izjemen uspeh, lahko občutijo nelagodje ali celo prikrito nezadovoljstvo. Pogosto primerjajo lastne dosežke z dosežki drugih, kar še dodatno spodbuja njihovo ljubosumje. Čeprav svojih občutkov ne kažejo vedno odkrito, jim je težko skriti, da se počutijo ogrožene ali prezrte.

Kljub temu jih ta lastnost lahko motivira, da še bolj delajo na sebi in dosežejo svoje cilje. Škorpijoni so zelo občutljivi na uspehe svojih prijateljev in sodelavcev, še posebej, če se počutijo premalo cenjene ali priznane. Imajo potrebo po nadzoru nad situacijami in težko sprejmejo, ko je nekdo drug v središču pozornosti. V takih trenutkih se pogosto umaknejo ali pa podajo subtilne komentarje. Vseeno pa ta intenzivna čustvena reakcija izhaja iz njihove želje po osebni rasti in strahu pred izgubo položaja.

Lev

Levi pogosto skrivajo svoje ljubosumne reakcije za samozavestno držo. FOTO:

Ljudje, rojeni v znamenju leva, si naravno želijo biti v središču pozornosti in so znani po močni potrebi po priznanju. Ko nekdo drug doseže velik uspeh, pogosto občutijo, da izgubljajo pozornost, in težko prenašajo dosežke drugih. Lahko se počutijo zapostavljene ali premalo pomembne, kar lahko pripelje do njihovega umika ali poskusov, da se znova postavijo v ospredje.

Levi pogosto skrivajo svoje ljubosumne reakcije za samozavestno držo, a njihova občutljivost na uspeh drugih je zelo izrazita. Uživajo v pohvalah in uspehu, včasih pa se težko iskreno veselijo dosežkov drugih. Če začutijo, da niso dovolj opaženi, postanejo tekmovalni in se trudijo, da bi druge presegli. Ta lastnost pa je lahko tudi njihova prednost, saj jih spodbuja, da se stalno razvijajo in trudijo biti boljši, poroča index.hr

