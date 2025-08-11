ASROLOGIJA

Ljubezen za zaprtimi vrati: ta znamenja ne marajo izkazovati nežnosti v javnosti

Preverite, ali je vaš znak mogoče med njimi.
Fotografija: Raje imajo intimno okolje. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Raje imajo intimno okolje. FOTO: Getty Images

A. G.
11.08.2025 ob 19:48
11.08.2025 ob 19:48
A. G.
11.08.2025 ob 19:48
11.08.2025 ob 19:48

Poslušajte

Čas branja: 2:05 min.

Javni izrazi nežnosti, kot so držanje za roke, objemi ali poljubi, so nekaterim naravni in spontani, drugim pa povzročajo nelagodje. Nekatera horoskopska znamenja se preprosto bolje počutijo, ko svoje čustvo izražajo v zasebnosti, daleč od radovednih pogledov.

Ne gre za to, da so hladni ali brezčutni, temveč raje svoj čustveni svet delijo le z osebami, ki jim zaupajo, in v bolj intimnem okolju.

Kozorog

FOTO: Unsplash
FOTO: Unsplash

Kozorogi so znani po svoji resni in zadržani naravi. Za njih so čustva nekaj, kar se pokaže ob pravem trenutku, ne pa pred občinstvom.

Javno izkazovanje nežnosti jim pogosto deluje neprimerno, zato raje počakajo, da ostanejo sama s partnerjem, in takrat ponudijo pozornost ter toplino.

Devica

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Device se pogosto ne počutijo udobno, kadar so v središču pozornosti, še posebej pa ne pri romantičnih gestah v javnosti. Pri njih prevladuje občutek, da je ljubezen intimna stvar, ne pa predstava za druge.

Raje pokažejo, koliko jim je mar, z majhnimi, premišljenimi dejanji v zasebnem okolju.

Vodnar

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 

Vodnarji cenijo svojo svobodo in individualnost, zato jim javno izkazovanje nežnosti včasih deluje omejujoče. Ne marajo klasičnih romantičnih klišejev in se pogosteje odločijo za subtilne znake pozornosti kot za odprte geste.

Zanje ljubezen ni stvar forme, temveč globokega razumevanja.

Škorpijon

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Čeprav so Škorpijoni lahko zelo strastni in čustveni, svoje najbolj nežne strani pogosto hranijo za najbolj intimne trenutke. V javnosti radi ohranijo nekaj svoje skrivnostnosti, zato jim odprti izbruhi čustev niso naravni.

Ko ljubijo, ljubijo močno, a to najraje pokažejo za zaprtimi vrati, poroča index.hr.

Preberite še:

image_alt
Slovita ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!

image_alt
Trije najbolj tradicionalni astrološki znaki

image_alt
Znaki, ki ljubijo z glavo – in tisti, ki z vsem srcem

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ljubezen horoskop astrološka znamenja astrologija odnosi romantika astro znamenja čustva

Priporočamo

22-letnik povozil žensko in pobegnil: mama je policistom lagala o sinovi krivdi
Eksplozija v jeklarni v Pensilvaniji terjala več žrtev, vzrok za zdaj še ni znan (FOTO)
Vaje namesto porodniške? Slovenska pevka šele rodila, a se že vrača na oder
Darko Đurić v ŠOKkastu: Življenje ni potica (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

22-letnik povozil žensko in pobegnil: mama je policistom lagala o sinovi krivdi
Eksplozija v jeklarni v Pensilvaniji terjala več žrtev, vzrok za zdaj še ni znan (FOTO)
Vaje namesto porodniške? Slovenska pevka šele rodila, a se že vrača na oder
Darko Đurić v ŠOKkastu: Življenje ni potica (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.