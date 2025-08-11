Ljubezen za zaprtimi vrati: ta znamenja ne marajo izkazovati nežnosti v javnosti

Javni izrazi nežnosti, kot so držanje za roke, objemi ali poljubi, so nekaterim naravni in spontani, drugim pa povzročajo nelagodje. Nekatera horoskopska znamenja se preprosto bolje počutijo, ko svoje čustvo izražajo v zasebnosti, daleč od radovednih pogledov.

Ne gre za to, da so hladni ali brezčutni, temveč raje svoj čustveni svet delijo le z osebami, ki jim zaupajo, in v bolj intimnem okolju.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resni in zadržani naravi. Za njih so čustva nekaj, kar se pokaže ob pravem trenutku, ne pa pred občinstvom.

Javno izkazovanje nežnosti jim pogosto deluje neprimerno, zato raje počakajo, da ostanejo sama s partnerjem, in takrat ponudijo pozornost ter toplino.

Devica

Device se pogosto ne počutijo udobno, kadar so v središču pozornosti, še posebej pa ne pri romantičnih gestah v javnosti. Pri njih prevladuje občutek, da je ljubezen intimna stvar, ne pa predstava za druge.

Raje pokažejo, koliko jim je mar, z majhnimi, premišljenimi dejanji v zasebnem okolju.

Vodnar

Vodnarji cenijo svojo svobodo in individualnost, zato jim javno izkazovanje nežnosti včasih deluje omejujoče. Ne marajo klasičnih romantičnih klišejev in se pogosteje odločijo za subtilne znake pozornosti kot za odprte geste.

Zanje ljubezen ni stvar forme, temveč globokega razumevanja.

Škorpijon

Čeprav so Škorpijoni lahko zelo strastni in čustveni, svoje najbolj nežne strani pogosto hranijo za najbolj intimne trenutke. V javnosti radi ohranijo nekaj svoje skrivnostnosti, zato jim odprti izbruhi čustev niso naravni.

Ko ljubijo, ljubijo močno, a to najraje pokažejo za zaprtimi vrati, poroča index.hr.

