Stanje vaših odnosov vam pove, koliko ste v stiku s seboj, koliko uresničujete svoje potenciale in talente in sledite svojemu srcu. Največkrat je odnos z drugo osebo mrtev, ko vam ta ničesar več ne daje.

Toda raje, kot da bi kaj spremenili, sledimo poznanim vzorcem in navajenosti, da ostajamo v udobju utečenega. In kako lahko naša večja ljubezen do sebe spremeni odnose z drugimi?

Ljubezen do sebe je moč. Sestavljena je iz različnih komponent: samopoznavanja, zavedanja lastne vrednosti, samozaščite, samopodobe, samouveljavitve, samonadzora, samozaupanja. Ko se odločimo za samospoznavanje, se moramo zavedati vseh njenih posameznih komponent.

Manj je več

Številne ženske na tej točki stopijo nazaj v lažji, utečeni, že znani vzorec. Da bi bile kaj vredne, se morajo dokazati, ukrepati, napredovati … Toda tisto, kar je pri ljubezni do sebe ključno, je ravno nasprotno – ko se imaš rad, ti ni treba početi ničesar! Manj je več. Ravno nenehno pehanje navzven in proti fiktivni točki napredka je glavna napaka, pravijo psihologi.

Radi se morate imeti tukaj, zdaj, v tem trenutku, ne da bi morali spremeniti kar koli, da bi bili deležni te ljubezni. Prekiniti morate krog dajanja, prizadevanja in razdajanja in sprejeti vse, kot je. »Sem, kar sem, in to je dobro!« bi se torej moral glasiti vaš novi moto.