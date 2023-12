Letni horoskop 2024 za leve: Na tem področju vas čakajo maksimalni dosežki

Preberite si vpliv planetov v letu 2024 na ljubezenskem, zdravstvenem in poslovnem področju ...

Ljubezen, družabni stiki

Veselite se vsega lepega, kar lahko doživite do 20. 1., potem bo Pluton začel nakazovati sence, ki se lahko poglobijo, odnosi pa zaostrijo med 13. 2. in 22. 3. Sprejemali jih boste optimistični, prebrodili krizo ter se še z večjo strastjo ljubili s skladnim partnerjem od aprilskega mrka do 8. 6., ko bo znova obdobje umirjanja, omejitev in zahtev od koga, ki vas ne bo pustil v družbo.

Tedaj bo nastala druga kriza v razmerju med manj skladnimi pari, ki se lahko razdre pred 20. 7. Upajoči, da se ne bo ponovila, boste razočarani novembra in decembra. Realistični levi si boste našli novega ljubimca najkasneje do sredine poletja ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.