Astrologinja Lenka: To je edini način, da obljubimo jutri svetlo prihodnost

Luna je v znamenju rib in vzdušje, ki se ustvari, poskrbi, da vse poteka počasi, umirjeno, zasanjano, tudi zmedeno.

Luna že od jutra dela sekstil s svojim dispozitorjem Jupitrom iz znamenja Bika, ki je še nekaj dni retrograden. To je dober začetek dneva, daje pozitivno stanje, zaradi katerega človek verjame, da lahko zadovolji svoje dnevne potrebe. Luna se tukaj še posebej dobro počuti, zaradi svoje višine in ljudje s takšnimi položaji uspejo doseči številne cilje, ne samo materialne, ampak tudi katere koli druge.

Takrat bo Luna naredila sekstil z retrogradnim Merkurjem, kar v takšnem položaju pri marsikom vzbuja strah, da noče ničesar začeti, in pravzaprav sploh ni tako strašno, le človek mora vedeti, kaj počne, želi in kakšen način želi. Ko je človek povezan sam s seboj in gre iz velike tišine, lahko s to retrogradnostjo le še pridobi in dokonča nedokončane stare stvari. Ker išče tišino, mir in povezanost s seboj.

Dodatno temu pritrjuje dejstvo, da je danes Sonce, naša zvezda, dosegla stopinjo oziroma točke središča galaksije, okoli katere se vse vrti, v astrologiji pa je znano, da je to stopinja, kjer ima človek lahko velik uspeh v mnogih področja v svetovnem merilu in nasploh.

Astrološka karta.

In dva retrogradna planeta Merkur in Jupiter tvorita medsebojni trigon iz zemeljskih znamenj. Preden se česarkoli zavemo, se moramo tega globoko zavedati, ne pozabite, in zdaj je prišel trenutek, da to uresničimo. Oba planeta dajeta možnost za tisto, kar je človek nekoč načrtoval, a se iz kakršnega koli razloga ni mogel manifestirati, zdaj je ta čas. In vsako zemeljsko znamenje zahteva, da je v obliki neke forme, v obliki nečesa otipljivega, nečesa, kar bo imelo trajnost in praktično uporabo.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju rib, ki se ta dva dneva počasi premika od Saturna k Neptunu. Kaj se je Duša uspela dogovoriti s Saturnom, ki vedno nekaj zahteva in ki mu je vedno nekaj dolžna, ali je ta dogovor sklenjen ali je tukaj vse v neki sanjski obliki. On je preteklost, včeraj, vse, kar je bilo, Neptun pa je jutri, prihodnost, in da bi se premaknili proti njemu, je treba počistiti in narediti vse pred tem. To je edini način, da obljubimo svetlo prihodnost jutri.