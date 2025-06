Lekcije za razvoj duše: če nečesa ne razrešite, se bo ponovilo

Kadar obtičimo na mestu, se znajdemo v težavni situaciji ali odnosu, ki nam ne ustreza, ko trpimo, se sprašujemo: »Zakaj se mi to dogaja?«

Odgovor duše se glasi takole: »Preden si prišel v telo, si se strinjal s tem, da se ti bo to vse zgodilo. Vse dogajanje je lekcija, zastavljena tako, da se boš kaj naučil iz te izkušnje, četudi je v tem trenutku in v tem telesu težka in boleča zate. Toda če se ne naučiš te lekcije, ti bo ostala za drugič, lahko v precej težji obliki. Ponovila se bo pozneje v tem ali prihodnjem življenju. Nobene časovne omejitve nimaš, na voljo imaš vso večnost, da se naučiš tega. Toda zakaj bi se vračal k učenju iste teme, če lahko to razrešiš zdaj?«