Lekcije so pomemben del naše poti, trpljenje nas najbolj poglablja

Iz blokad, ki jih ustvarijo naši vzorci, se razvijejo bolezni, če jih ne spremenimo, česar pa se moramo lotiti tako na energijski, celični kot na ravni zavesti. Pogledati moramo podedovane vzorce po očetovi in mamini liniji, privzgojene vsebine, pridobljena prepričanja, blokade v telesu, pretok energije, stanje čaker in bolezni. Te se namreč začnejo na eterični ravni. Terapevti jih lahko zaznajo, še preden je obolenje diagnosticirano. Do njih nas vodijo ujetosti v odnose, vzorce, težke zgodbe. Dnevno vzpostavljamo toksične odnose, odvisnost od njih, prepričanja, ki se generacijsko dedujejo, npr. da je treba potrpeti, se za ljubezen žrtvovati, čeprav ob tem zgubimo sebe, hlapčevstvo, manjvrednostni kompleks ... Najmočnejši so podedovani vzorci, ki so kot rja; to je treba zavestno, počasi in subtilno zdrgniti iz podzavesti, kar pa zahteva čas, trud in precej volje.

Trpljenje nas najbolj poglablja in je pogosto pomemben del naše poti. FOTO: Kieferpix/ Getty Images

Globoko v podzavest se vtisnejo tudi problematične izkušnje, ki jih pridobimo do sedmega leta. Lahko gre za vsakdanji dogodek, ko je mama kuhala, otrok pa ji je kazal risbo, a je ni utegnila pogledati. Če otrok doživi več zanj travmatičnih dogodkov, ima lahko prepričanje, da je spregledan, ni viden, vreden pozornosti. V tem času nas oblikuje tudi šolski sistem, ki ne nagradi radovednosti, če postavljamo 'neumna' vprašanja, smo zatrti v svoji radoživosti, neznanje ni cenjeno, čeprav so napake človeške. Tako pri izobraževanju nismo sproščeni, okolje ne podpira tega, da smo lahko, kar smo. Posledično pridelamo toksične vzorce negotovosti, nezaupanja vase, zato se umikamo v ozadje, ne upamo si polno izraziti svojih potencialov. Temu sledijo blokade na fizični ravni, kar pokaže somatika, ki odkriva, kako smo zategnjeni, ne čutimo svojega telesa, mišic, ne znamo jih sprostiti. Toda ko smo v krču, ne moremo polno leteti in se izraziti. Dobra rešitev je karmična diagnostika, ki dela tudi na sprostitvi zakrčenosti, da se lahko podzavestne vsebine razgradijo, telesno pa se energija začne pravilno pretakati, ker prinese osvoboditev – novo usodo, prepis starega z novim načinom delovanja.

Kljub temu terapevti poudarjajo, da nismo žrtve in da nas lekcije učijo. V središču našega razreševanja je nedvomno karma, spomini, ki smo jih prinesli kot zavest v novo telo. Vesolje je nezmotljivo, tako ni naključje, v kakšno družino se rodimo, da lahko znova poglabljamo vzorce, ki jih nismo razrešili. Življenje nam daje priložnost, da vidimo, kdo smo, transformiramo vzorce, začnemo preraščati določene strukture. Oče in mama sta premišljeno izbrana, da lahko podoživljamo čustva, stiske, bolečine, da bi nekaj spoznali, zato potrebujemo dogovor z drugimi dušami, ki nam to omogočijo. Kar nas teži, nas najbolj uči, trpljenje nas najbolj poglablja in je pogosto pomemben del naše poti.