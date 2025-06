Kriza nas uči živeti drugače – s srcem, ne z računico

Med korono smo se Slovenci učili lastne vrednosti, kdo smo kot posamezniki, ali se cenimo, kaj dopuščamo, da se nam počne. Spraševali smo se, kaj pomeni svoboda, koliko smo zares svobodna bitja. Vse zunaj nas odslikava našo notranjost. Zdaj se spet učimo skupaj iskati alternativne načine preživetja, ponovno ceniti stare načine delovanja in sobivanja, manj in bolj zavestno trošiti, pravijo guruji, ki poudarjajo, da moramo ozavestiti, da je človek zajedavec na planetu, ki bo moral preoblikovati svoje potrebe, da bi bilo življenje na Zemlji dolgoročno vzdržno.

Prenehati moramo kopičiti materialno, prevrednotili svoja življenja, biti prilagodljivi, saj nas čakajo velike lekcije. Kriza nas sili v razvoj, a je tudi posledica preteklosti, karmična poravnava in dogovor, da se bo vse to dogajalo v teh letih. V tem obdobju so planetarne energije zelo podporne za izčiščevanje toksičnosti, po drugi strani je bilo predvideno, kako se bo človek vedel, in lahko napovemo cikluse, po katerih se bomo premikali. Glavna težava je, da izgubljamo srce, cenimo pa um, intelekt, denar.

Radi bi sprejemali dobroto, ne znamo pa je dati od sebe. Tako čistimo strahove v podzavesti in se učimo, kaj pomeni biti v srcu. Če smo v njem, začutimo ogromno zaupanja. Tudi če ničesar nimamo, vemo, da bo vse dobro, čeprav sistem energijsko temelji na tem, da ves čas računamo, da se bo zgodilo nekaj negativnega, nismo povezani z intuicijo in zavedanjem, da je življenje čudodelno, da nas bo vodilo in bomo našli rešitev tik pred zdajci, na najbolj čudežne načine. V času, ki prihaja, se bomo tega učili. In kdor to ve, bo lažje živel.