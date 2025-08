Kriza nas premakne naprej:s to vajo se lahko znebite negativnih občutkov

Seveda se v kriznih časih ne počutimo dobro, toda vedeti moramo, da je samo to pot do sprememb, ki jih sicer ne bi sprejeli sami. Kriza ni vaš sovražnik. Opazujte samo njen potek. V trenutkih največje bolečine ohranite zavedanje, da je vse to minljivo, prehodno stanje, turbulenca, po kateri boste spet pristali na tleh.

Ko se tega zavedate in dojamete, da bolečine ne prinaša trenutna resničnost, ampak vaše upiranje neželenim okoliščinam, se črni oblak dvigne. Čutite se spet povezani s sabo, se prepustite toku in zaupate sebi.

Večina ljudi sploh ne ve, kdo so in kaj v resnici hočejo. Ženejo se za cilji, ki jih 'morajo doseči', pri tem se ne vprašajo, kaj je tisto, kar si želijo sami, in kaj jih veseli in izpolnjuje. Oprite se raje na svoje notranje talente in poiščite svojo otroško nedolžnost, s čimer se boste dvignili nad trenutne okoliščine in stopili na novo pot.

Tudi če ste jezni nase ali na partnerja, se vprašajte, če lahko še vedno vidite svoje/njegovo notranje bistvo. Z nekaj vaje se lahko znebite negativnih občutkov in se zanesete na svoje notranje zaloge.