Kristala za prizemljitev in srce: takšne so njune lastnosti

Ahat nam pomaga sprejeti realnost, nas prizemlji in usmeri k praktičnim ciljem. Počasi uravnovesi telo, duha in čustva. Pripomore tudi k temu, da skrite bolezni pridejo na dan in začnemo iskati primerno zdravljenje. Njegova barva je mlečno bela, roza, modra, zelena, rjava; stabilizira nas, uravnovesi in prizemlji. Blaži telesno in čustveno bolečino in je učinkovit pri vseh procesih čiščenja in odstranjevanja. Njegova čistilna vloga pomaga pri težavah z limfnim sistemom in krvnim obtokom. Prav tako ga lahko uporabljate pri zdravljenju bolezni oči in trebušne votline.

Roževec je povezan s srčno čakro in zdravi vse srčne bolezni in bolečine. Celi ljubezenske in druge rane, predstavlja moč brezpogojne ljubezni in nam jo pomaga pritegniti v življenje. Negativne energije zamenja z ljubeznijo in vnaša ravnovesje v odnose. Je rožnate barve, uravnovesi nas, pomirja, prinaša zaupanje, ljubezen, mir, krepi srce, prsni koš, pljuča, ščitnico. Spodbuja boljše delovanje imunskega sistema in sprošča strupe iz telesa. Blagodejno deluje na ledvice, nadledvično žlezo, povečuje plodnost in sprošča um. Prav tako je dober pri opeklinah in prinaša lepo polt.