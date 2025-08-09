Kristali nam lahko pomagajo

Izhajajo iz Zemljinih globin in imajo sposobnost zadrževanja in spreminjanja energije. Z določenimi vibracijami nam lahko pomagajo pri različnih psihičnih in zdravstvenih stanjih, uravnovesijo telo in dušo, odstranjujejo blokade in podzavestne vzorce, s čimer nam vračajo zdravje in vitalnost. Tudi šamani, mediji in zdravilci jih s pridom uporabljajo, zato se jih naučite uporabljati tudi sami.

Če kristal izbirate naključno, ne po njegovem namenu in lastnostih, naj vas sam pokliče. Lahko celo zaprete oči pred kupom različnih kristalov in začutite, kateri vas pritegne. Svoj kristal imejte vedno v bližini, v žepu ali na mizi. Nekateri od njih lahko tudi vežejo nase elektromagnetno sevanje, zato jih lahko razporedite okoli računalnika ali mikrovalovne pečice …

Za meditacijo s kristali lahko samo držite v roki določen kristal ali naredite piramido ali krog iz različnih kristalov okoli telesa med meditacijo. Predstavljajte si, da njihova energija prehaja v vaše energijsko polje, kjer potrebujete njihovo pomoč. Kristale lahko tudi položite na vseh sedem telesnih energijskih centrov ali čaker. Uravnovesili bodo vsak center posebej, odpravili blokade, spodbudili samozdravljenje telesa in umirili duha.

Dodatna moč z namero

Kristali hkrati zadržijo energijski odtis osebe, ki se jih je dotaknila ali je bila v stiku z njimi. Zato jih očistite, ko jih kupite, prav tako kot po vsaki terapiji z drugimi ljudmi. S tem namreč poskrbite, da se spet povežejo z vašo vibracijo. Čistite jih lahko na različne načine. Nekateri se lahko poškodujejo ob stiku z vodo, druge lahko preprosto nežno sperete pod tekočo vodo. Lahko jih potegnete skozi dim dišeče paličice ali sij prižgane sveče. V vsakem primeru to počnite z zavestno namero, da jih boste očistili, predstavljajte si, da jih čistite in da so očiščeni pred ponovno uporabo.

Lahko jim daste še dodatno moč z namero, poleg tega pa jih položite na opoldansko sonce, na lunino svetlobo, najbolje pod sij polne lune, ali jih nežno podržite v tekoči reki, potočku ali morju. Zakopljite jih v zemljo in nato nežno očistite. Močnejši bodo, če boste pri izbiri najboljšega načina sledili naravnim ritmom.