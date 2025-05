Konec maja ti 3 astrološki znaki zadenejo glavni dobitek!

Od 26. maja planet komunikacije, idej in hitrega razmišljanja, Merkur, vstopa v radovednega Dvojčka in tam ostane do 9. junija, ko preide v čustvenega Raka. V tem igrivem obdobju trije znaki zodiaka dobijo redko priložnost, da uživajo dvojne privilegije – na profesionalnem, čustvenem ali celo življenjskem področju.

Namesto da izbirajo med dvema svetovoma, lahko uravnotežijo oba – in to z nasmehom. Kdo so ti srečneži in kako lahko najbolje izkoristijo to energijo?

Dvojčka

Dvojčka, čas je, da zasijeta na obeh frontah. Merkur je vaš planet, njegov povratek v vaše znamenje pa je, kot bi vesolje pritisnilo gumb “osveži” prav za vas.

Pričakujte pohvale, priznanja, morda celo slavo iz dveh različnih smeri – morda zaradi bloga, ki je postal viralen, medtem ko hkrati navdušujete na poslovni predstavitvi.

Dvojčki, ki se ukvarjate s pisanjem, glasbo, javnim nastopanjem ali IT-jem – zdaj je vaš čas. Ni vam treba izbirati: ste lahko umetnik in inženir, humanitarec in vodja – vse to ste vi.

Devica

Device, tudi vi ste Merkurjevi otroci, zdaj pa vas vodi skozi 10. astrološko hišo kariere. Pripravite se na dvojno delovno obremenitev, a tudi na dvojno finančno nagrado.

Morda boste podnevi opravljali eno delo, zvečer drugo – in to popolnoma različne narave. Stresno bo, a imeli boste denar. Izkoristite to obdobje, da napolnite denarnico pred sanjskim poletnim dopustom. In ne pozabite – samo vi znate, kako v kaosu najti red.

Strelec

Vaš šarm je v tem obdobju preprosto neustavljiv. Do konca junija so skoraj zagotovljene dvojne romantične situacije. Spogledovanje na eni strani, resna zgodba na drugi – vi jo uravnotežite kot pravi mojster igre.

Do takrat – uživajte, a bodite pošteni do vseh, tudi do sebe.