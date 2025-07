Kolaž poguma: kako s podobami, citati in glasbo ukrotiti tesnobo

Psihologi so oblikovali program, s katerim se lahko naučite izmotati iz spirale strahu. Primeren je, če ste opazili prve znake in si želite pomagati sami. Ker strah izgubi moč, če ga postavite pod lupo, si pomagajte z natančnimi vprašanji. »Česa natanko me je strah? Kaj bi se v tem primeru zgodilo z mano? Koliko ljudi je odvisnih od tega? Kdaj se je pojavil ta strah? Mi lahko pri čem celo pomaga?«

Potem naredite kolaž s tistim, za kar ugotovite, da se skriva za vašimi strahovi. Poiščite citate na to temo, glasbo, slike, spodbudne misli. Če na primer ugotovite, da se bojite, da ne boste mogli plačevati računov, si na tablo nalepite stare izpiske, ki dokazujejo, da se vam je nekako vedno izšlo. Narišite si runski znak za obilje ali prilepite zraven sliko Ganeša, ki skrbi za dobroimetje. Imetje v predvajalniku glasbo, ki vas pomirja. Dodajte sliko znane osebnosti, ki se ji je uspelo pobrati z dna, tudi ko je bankrotirala. Svojo razpoloženjsko tablo vedno nosite s seboj. Na ta način boste namreč spremenili energijo strahu v moč, s katero se boste lahko borili proti tesnobi.