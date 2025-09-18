Ko se dve duši dvojčici srečata v življenju, se takoj prepoznata

Po zahodni in vzhodni okultni tradiciji so duše ustvarjene v parih. Ko začnejo svoj dolgi proces inkarnacij, se ločijo. Vsaka duša gre skozi 777 glavnih inkarnacij, preden doseže superzavest in se ponovno združi s stvarnikom, pojasnjujejo guruji. Med temi 777 inkarnacijami se duši dvojčici srečata na Zemlji le v 12 primerih in živita v stanju blaženosti. To sta najpomembnejši inkarnaciji duše, med katerima imata odgovorno poslanstvo in potrebujeta brezpogojno ljubezen in podporo druge polovice na Zemlji, ki pomaga moralno in fizično.

Ko se dve taki duši srečata v življenju, se takoj prepoznata – obe vesta, da bosta skupaj do konca življenja. Če mislite, da je nekdo vaša duša dvojčica, a vas ne opazi, se samo slepite. Duši dvojčici pogosto sanjata druga o drugi leta ali mesece, preden se srečata. In ko sta enkrat skupaj, je to občutek popolne polnosti. Sreča in blaženost, občutek strahospoštovanja in notranjega veselja ju spremljajo do konca življenja. Nikoli se ne poškodujeta ali žalita. Vedno sta ljubeči in se dopolnjujeta. Skoraj telepatsko se razumeta in nič ju ne more spraviti iz ravnovesja, ko sta skupaj. Vsi drugi odnosi na Zemlji so le pozabljeni odmev čarobne izkušnje dvojnega plamena.

Najverjetneje vaše duše dvojčice ni na Zemlji. FOTO: Nastco/Getty Images

Žal nam ni dovoljeno več takšnih inkarnacij, ker nas bosta urok in blaženost odnosa odvrnila od nalog vsake inkarnacije. Na Zemljo prihajamo, da se učimo. Med preostalimi inkarnacijami je naša duša dvojčica običajno v višji dimenziji in nam duhovno pomaga, zato se lahko obrnete nanjo in ga/jo prosite za podporo. Pogosto nenadoma začutimo olajšanje ali dobimo 'čarobno' pomoč – to je naša dvojčica, ki skrbi za nas iz višjih svetov z višjo modrostjo in močnejšimi močmi kot v fizični obliki. Toda stanje sreče in občutka celovitosti, ki nas spominja na bivanje v nebesih, je mogoče le, če sta obe duši skupaj na Zemlji. Ko srečate svojo dvojčico, je odnos redko seksualen, če je, pa je to božanska izkušnja, ki v obeh dušah vzbuja čaščenje in ju približa bogu. Seks med njima je tantrična izkušnja, ki meji na mistično in nima telesne želje običajnega seksa.

Pustiti povprečen odnos v upanju, da boste našli nedosegljivo izkušnjo, ni rešitev, saj najverjetneje vaše dvojčice ni v tem življenju. Zato je bolje, da delate s tem, kar imate, in če ste zdaj v taki inkarnaciji, bo prišla in se bosta prepoznala. A ne obupajte, saj imamo poleg dvojčice tudi 20 ali celo 30 duš, ki so naše partnerice. V življenju med življenji se duša vrne k svoji skupini duš, s katerimi dela tisočletja in se inkarnira z mnogimi od njih: tako lahko v enem življenju srečate več kot 10 različnih sorodnih duš, s katerimi ste si blizu – v obliki prijateljev, staršev, ljubimcev, otrok. Ti odnosi, čeprav niso tako močni ali blaženi kot odnos z dvojčico, vam bodo prinesli veliko veselja in rasti. Na koncu inkarnacij, ko obe duši razvijeta superzavest, se združita v eno in se pridružita bogu pri soustvarjanju novih svetov. Vedno se namreč najdeta v zadnji inkarnaciji na Zemlji.