Ko je tuje vedno slajše: horoskopski znaki, ki jih privlačijo že zasedeni

Ovna, Bika in Ribe pogosto privlačijo že zasedeni ljudje. Pri njih želja ni zgolj ljubezenske narave – v igri so tudi psihološki motivi: potreba po izzivu, dokazovanju in občutku posebnosti.

Pri teh treh horoskopskih znakih sama misel, da bi lahko bili razlog, da drugi naredi zaradi njih spremembo življenjske poti, deluje izjemno privlačno. Vendar to ne pomeni, da želijo uničiti tuje zveze ali zakone – gre predvsem za globoko čustveno in psihološko fascinacijo nad nečim, kar je nedosegljivo.

Oven

FOTO: Rido Franz/gettyimages

Ovne odlikuje bojevitost v ljubezni, radi imajo akcijo, osvajanje in izzive. Zelo jih privlačijo tisti, ki so že zasedeni, saj take situacije dojemajo kot priložnost, da dokažejo svojo moč in neustavljivo privlačnost. Impulzivni in nestrpni se pogosto podajo v nenadne in strastne avanture.

Za njih je 'ne' le izziv, da se še močneje potrudijo, ovire pa služijo kot izziv, ki ga je treba premagati.

Bik

FOTO: Getty Images

Biki so znani po svoji vztrajnosti in močni želji, da dosežejo, kar si zaželijo. Ko jim je nekdo všeč, redko odneha, tudi če je ta oseba že v zvezi. Njihova predstava ljubezni je močno povezana s senzualnostjo, dotikom in telesnim užitkom, kar jih dela še posebej ranljive pred močno fizično privlačnostjo.

Za Bika prepovedano pogosto ni ovira, temveč dodatni spodbujevalec. Čeprav vedo, da jih ta čustva lahko popeljejo v zapletene odnose, težko ignorirajo, kar vzbuja njihova čutila, četudi to pomeni, da hodijo po robu.

Ribe

FOTO: Jacob Lund/Getty Images

Ribe so mojstrice idealizacije in ljubezen vidijo kot usodni filmski zaplet, poln žalosti, žrtvovanja in upanja na srečen konec. Za njih dejstvo, da je oseba že v zvezi, ni ovira, temveč izziv. Privlači jih občutek globoke, posebne povezanosti – verjamejo, da le oni zares razumejo to osebo, medtem ko obstoječi partner tega ne zmore.

Ta iluzija vodi Ribe v čustveno intenzivne, a pogosto boleče odnose, kjer so pripravljene ostati v senci, vse v imenu ljubezni, poroča informer.rs.

