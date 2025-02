Ko greste naprej, ne glejte nazaj: zakaj je obnavljanje starih odnosov lahko past

V matrici vas ohranjajo tudi vaše misli in odnosi iz preteklosti, zato se ne vračajte k ljudem, ki ste jih prerasli ali od katerih ste se oddaljili. Lahko ste prijazni do njih, toda zavedati se morate, kaj prinašajo odločitve, ki jih sprejemate, da boste obnovili stike z njimi. Posebno bodite pozorni, ko ste z ljudmi, ki niso na vašem duhovnem nivoju.

Lahko vas namreč posrka na njihovo stanje zavesti. In kako postopati s tistimi, ki se vračajo? Lahko jim naravnost poveste, da se sicer spomnite obdobja, ki ste ga preživeli z njimi, toda zdaj ste šli naprej. Nujno je, da dobite nadzor nad situacijo in ne pustite, da vas potegnejo nazaj. Vzdrževati morate sedanje stanje svoje osebnosti in energije. V spomine se vračajte samo, če znate ostati oddaljeni od njih. Bolj boste kopali po njih, večjo moč bodo imeli nad vami.

So kot mrtvi rokavi, ki še niso povsem suhi. Ko zlijete nekaj vode vanje, se sprožijo programi in vzorci, ki še niso mrtvi. Če brskate po starih mislih, prepričanjih in stvareh, ki ste jih nekoč počeli, poženete program v svojem energijskem računalniku in se začne znova in znova predvajati. S tem se poveže z vašo osebnostjo in spet se morate spopadati z že rešenimi zadevami.