Ko družba postane sebična, prihajajo pandemije, poplave

Bodimo previdni z besedami, kajti kar verjamemo, se zgodi, duhovni učitelji svarijo pred širjenjem teorij zarote. Če jim veliko ljudi verjame, se bodo zgodile, saj jih manifestirajo njihova prepričanja. Zato kolektivno raje verjemimo v dobro, v solidarnost, v to, da nas bo vse skupaj dvignilo. Že od osamosvojitve Slovenci nismo stali tako močno skupaj kot tedaj. Solidarni smo, čut za sočloveka je v nas, v naših genih, nihče ga ne more izničiti, zato ohranjajmo energijo povezanosti, da ne prideta spet na površje zavist in jeza.

Raje ju sproti čistimo, vsak dan, z vsakim odnosom in v vsaki situaciji. Ko družba postane sebična, namreč prihajajo pandemije, vojne, poplave, da se prečisti. Čeprav je bilo tudi pri nas ogromno sovraštva, v težkih trenutkih vidimo, koliko je predvsem ljubezni in težnje, da si v stiski lahko pomagamo. Nadgradimo to energijo in na njej gradimo skupnost, v kateri vsi prispevamo k temu, da nam bo bolje, pravijo.