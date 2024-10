Kje se skriva bogastvo? To pravijo planeti

Dohodke in dediščino v astrološki karti opisujeta 2. in 8. hiša. Uran, Neptun ali Pluton v dobrem aspektu z Venero in/ali Jupitrom lahko prinesejo bogastvo. Uran, povezan z Jupitrom ali Venero, kaže nenadne, nepričakovane dobitke, tudi loterijske.

S spodbudno povezavo med Neptunom in Jupitrom smo sposobni sami ustvariti denar, vera v to, da nam bo šlo dobro, nam prinese bogastvo. V kartah milijonarjev so pogoste povezave med Plutonom in Jupitrom ali Plutonom in Venero.

Vpliva položaj sonca

Če je Sonce v 2. hiši, oseba dobro zasluži, lahko je milijonar. Srečni so ljudje z aspekti Venere in Jupitra. Običajno priženijo denar, ga podedujejo, ustvarijo ali zadenejo. Sonce v 1. hiši osebi omogoči, da sama ustvarja premoženje. Če se osredotoči na služenje, bo uspešna. Če je Sonce v 4. hiši, bosta usoda in družina spodbujali osebo k uspehu.

Lahko podeduje družinski posel, posestvo, bogastvo. Ko je Sonce v 7. hiši, prihaja bogastvo prek partnerstva. Nekdo s Soncem v 10. hiši bo pritegnil poslovne priložnosti. Ambiciozen je, kariera mu pomeni vse.

Osma hiša predstavlja skupne finance, deljene prihodke, davke, zavarovanja, poslovna združevanja, partnerjev denar, denar drugih ljudi, vložen in podedovan denar. Če ima ženska Sonce v 8. hiši, denar pride od moža ali poslovnega partnerja.